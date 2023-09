Nowy spot PiS. "Donald chce wprowadzić w Polsce niemieckie porządki"

We wtorek Prawo i Sprawiedliwość na swoim profilu na portalu X (dawniej Twitter) opublikowało nowy spot wyborczy. Materiał odnosi się do słów Donalda Tuska, który podczas czwartkowego spotkania z wyborcami w Pole (woj. wielkopolskie) powiedział, że "są pewne cechy, które są tak cenione na Pomorzu, w Wielkopolsce, przez to, że byliśmy bardziej pod wpływem kultury Zachodu". Wypowiedź lidera Platformy Obywatelskiej spotkała się z natychmiastową reakcją obozu rządzącego.

–Donald Tusk obraża Polaków; okupację niemiecką nazywa kulturą Zachodu – zwraca uwagę narrator w spocie. W materiale wykorzystano wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, prezesa PiS, który zaznaczył, że "warto bardzo poważnie zastanowić się nad słowami Tuska". – Warto, bo Donald chce wprowadzać porządki, niemieckie porządki – ocenia narrator. W klipie pojawia się wówczas Kaczyński, który podkreśla, że rządy lidera PO to było "osiem lat niemieckich porządków".

PiS: Donald, drugi raz tych porządków nie wprowadzisz

W spocie zwrócono również uwagę na kwestię podwyższenia wieku emerytalnego za rządów Donalda Tuska, który decyzję tę miał podjąć po konsultacjach z ówczesną kanclerz Niemiec Angelą Merkel. W materiale wspomniano również o planach rządu Tuska dotyczących obrony kraju w przypadku ewentualnego konfliktu z Rosją, które zakładały obronę na linii Wisły. – Polacy to pamiętają, zabór pieniędzy z OFE, ubóstwo wśród rodzin, bezrobocie ponad 14 proc., niskie płace, wyprzedaż majątku narodowego, plan obrony na linii Wisły, rozbrajanie Wojska Polskiego, podległość wobec Moskwy i Berlina – wymienia narrator.

Na zakończenie w materiale bezpośrednio zwrócono się do lidera PO. – Donald, drugi raz tych porządków nie wprowadzisz – zaakcentowano w spocie wyborczym.

