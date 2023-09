Wendrowska: Węgiel to nasze narodowe bogactwo, z którego zawsze możemy korzystać

DoRzeczy.pl: Prezydent Francji zapowiedział dekarbonizację gospodarki do 2027 roku. Czy w pani ocenie Unia Europejska może wymuszać podobne rozwiązania na Polsce?

Ewa Wendrowska: Komisja Europejska cały czas próbuje wywierać wpływ na Polsce, żeby wycofała się z węgla. Myślę jednak, że ostatnia sytuacja związana z wojną na Ukrainie, ale tak samo z pandemią, gdzie wszystkie rynki się zamykają i jesteśmy pozostawieni sami sobie pokazuje dobitnie, że nie możemy zrezygnować z węgla. To jest nasze podstawowe źródło energii i narodowe bogactwo naturalne, z którego zawsze możemy korzystać.

Czy w pani ocenie, gdyby do władzy doszła dzisiejsza opozycja z Donaldem Tuskiem na czele, to pojawiłyby się pomysły likwidacji kopalni?

Myślę, że tak. Proszę zauważyć, że niektórzy politycy dzisiejszej opozycji wypowiadali się w tym tonie. Szymon Hołownia nawet mówił, że „Turów jest do zamknięcia” po tym, gdy taką decyzję jednoosobowo podjęła hiszpańska sędzia z TSUE. Opozycja będzie słuchać tego, co mówi jej Komisja Europejska. Jeśli Bruksela każe zamykać polskie kopalnie, to oni będą to robić. Niestety, sprowadza się to ostatecznie do tego, że jest to realizacja niemieckich i francuskich interesów. Gdyby ci ludzie doszli do władzy, to nawet by się nie zastanawiali, tylko zamykali kopalnie.

Mamy w kontekście węgla trudną sytuację Elektrowni Bełchatów. Jakie pojawiają się tu problemy?

Niewykluczone, że niebawem nie będziemy mieli złoża, a to jest kwestia bardzo istotna dla regionu, a nawet całego kraju, bowiem Bełchatów produkuje 20 proc. energii dla Polski. Już teraz zapowiadane jest, że do roku 2030 spadnie ilość osób pracujących w tym sektorze w okręgu bełchatowskim, jak również spadnie ilość wytwarzanej energii z uwagi na produkcję energii odnawialnej. Uważam, że nie zastąpi to węgla, a takie decyzje mogą doprowadzić do zubożenia regionu. Zatem trzeba walczyć o działanie Elektrowni w Bełchatowie i dbać o źródła węgla brunatnego potrzebne do jej funkcjonowania.

4 października ma odbyć się w Parlamencie Europejskim debata o Polsce w kontekście afery wizowej. Jak pani ocenia te działania?

Cokolwiek by się nie działo, to dla Brukseli zawsze jest źle. Jakoś Komisja Europejska nie interweniowała, gdy były w UE problemy korupcyjne na najwyższych szczeblach władzy. Wówczas wszyscy byli cicho, wręcz później wypuszczono oskarżone osoby i one wróciły do pracy PE. UE i KE wszelkimi sposobami dążą do tego, żeby wpłynąć na wybory w Polsce.

