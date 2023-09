"Dość". Antyklerykalne postulaty Hołowni

"Dość wieców pod płaszczykiem kazań. Dość wskazówek dawanych przez polityków w sutannach. Dość awantur wokół religii w szkole! Dość niszczenia państwa oraz instytucji kościoła w imię interesu partii" – napisał polityk na portalu X.

W kolejnym wpisie podał szczegóły. Konkrety dot. rozdziały Kościoła od państwa to "likwidacja Funduszu Kościelnego i finansowanie kościołów z dobrowolnych odpisów podatkowych wiernych"; "wspólnoty szkolne decydują o tym, czy i w jakim wymiarze uczyć religii w danej szkole, samodzielna decyzja ucznia, który ukończył 15 lat w sprawie nauki religii"; "koniec ścigania z urzędu przestępstw dotyczących obrazy uczuć religijnych"; "rozdzielenie uroczystości państwowych i kościelnych" oraz "rozliczanie wszystkich przestępstw dokonywanych przez osoby duchowne wyłącznie zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem".

Hołownia: PiS się kończy. Mentzen płacze, jak ja nad Konstytucją, że go Petru prześladuje

W sobotę w Kielcach zorganizowano konwencję Trzeciej Drogi. W swoim wystąpieniu Szymon Hołownia podkreślał, że jest szansa na zwycięstwo. – Chcemy dać realną nadzieję na zmianę. Jesteśmy zmianą, bo chcemy zmian. Za 3 tygodnie też możecie być częścią zmiany. 8 lat wystarczy, czas na nową perspektywę. A jeśli będziemy się różnić, to tak jak ja z Władkiem na tej scenie – mówił lider Polski 2050 Szymon Hołownia.

– Wmówiono nam, że to coś dziwnego mieć chęć powrotu do normalności (...). Tu jest Trzecia Droga – możecie być tym, kim chcecie. Jesteśmy tu dla was, a nie za was – dodaje szef Polski 2050. Chcemy Wam obiecać nie pracę raz na 4 lata, ale pracę przez 4 lata. Chcemy żeby każdy z Was miał równe szanse bez względu na karty które rozdał nam los – dodaje Szymon Hołownia.

Polityk przekonywał, że "PiS się kończy". – Widać to w sondażach. Mogą jeszcze próbować wymęczyć jakiś rząd z kosmitami z katowickiego Spodka, ale zakładam że to się nie uda – stwierdził.

Czytaj też:

"Może uległ pan zaczadzeniu". Aktor napisał list do prezydentaCzytaj też:

Zaskakujące doniesienia. "Poroszenko szukał kontaktu z Kaczyńskim. Chciał ostrzec"