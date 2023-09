Prezydent odznaczył funkcjonariuszy SG i odniósł się do filmu Holland

Prezydent wziął udział w uroczystości na rynku we Włodawie, podczas której m.in. wręczył odznaczenia państwowe funkcjonariuszom Straży Granicznej. Odbyła się również uroczystość odsłonięcia pomnika pamięci gen. Franciszka Kleeberga i żołnierzy Samodzielnej Grupy Operacyjnej "Polesie".

Głowa państwa odniosła się przy tej okazji do filmu "Zielona granica" Agnieszki Holland. Produkcja wywołała w Polsce żywiołową dyskusję.

Prezydent: Kłamstwa i podłość

Prezydent wyraził ubolewanie z tego, w jaki sposób zostali w nim przedstawieni funkcjonariusze SG. – Mamy demokrację, chcieliśmy jej, mamy ją. Każdy może mieć swoje poglądy. Niestety jest tak, że niektórzy realizując na siłę swoje przekonania posuwają się do kłamstwa i oszczerstwa. Brutalnego rozpowszechniania nieprawdy ze szkodą dla Polski, ze szkodą dla nas wszystkich, z pokrzywdzeniem polskich funkcjonariuszy, ich najbliższych. To jest podłość, nie waham się tego powiedzieć, to jest podłość, oceniam to jednoznacznie.

Prezydent powiedział, że jego zdaniem jest sprawą co najmniej dyskusyjną, czy to, co zrobiono mieści się w wolności twórczości artystycznej. – Uważam, że granice zostały przekroczone i to dalece. Zwłaszcza, że ta nieprawda, ta potwarz rozprzestrzeniana jest poza Rzeczpospolitą – powiedział.

Duda: Jest mi przykro

Głowa państwa wyraziła ogromny żal i przykrość. – Jest mi po prostu przykro jako Polakowi. Obywatelowi z jednej strony, ale także, a może przede wszystkim, przykro jest mi jako Prezydentowi Rzeczypospolitej. Odpowiedzialnemu za bezpieczeństwo Polski, za niepodzielność jej terytorium i jego trwałość, tym samym za bezpieczeństwo granic, że jesteście państwo obrażani przez nieodpowiedzialnych ludzi, że próbuje się państwa poniżać, że próbuje się państwa oskarżać, że próbuje się deptać godność polskiego munduru i naszych znaków państwowych, tak dla nas wszystkich drogich – powiedział Andrzej Duda.

