Legutko o Tusku. "W Polsce furiat, obrażający ludzi, a na Zachodzie potulny miś"

W rozmowie z portalem wPolityce.pl europosła poproszono o ocenę postawy lidera PO w kontekście trudnych relacji Polska- Ukraina. Tusk przekonuje, że przyszły rząd pod jego kierownictwem, będzie konsultował się z Zachodem, choć w czasach, gdy był premierem, wyraźnie zwracał się ku Rosji (co pokazuje serial TVP "Reset" przygotowany przez Michała Rachonia i Sławomira Cenckiewicza).

– Donald Tusk nie jest politykiem samodzielnym. Nigdy nie był. On sprawia wrażenie ostrego gracza, piekielnika, nienawistnika, rekina ludojada w polityce zewnętrznej, ale jego polityka zewnętrzna była, jest i będzie całkowicie zależna od podmiotów zewnętrznych. Od instytucji europejskich, od rządu niemieckiego. Polska za jego czasów była funkcją tego, co było decydowane w Brukseli, czy Berlinie. W stosunku do polityków europejskich Tusk zachowuje się niezwykle potulnie. Furiat, który obraża ludzi w Polsce, tam jest potulnym misiem, który robi wszystko, żeby pochlebić zachodniemu światu. To, co mówi teraz odnośnie Ukrainy to jest tylko kontynuacją i przepowiednią tego, jakby się zachował. On mówi: oddajmy politykę wschodnią Brukseli, a my będziemy klaskać i robić to, co zadecyduje Zachód – ocenił prof. Legutko.

"Osłabia pozycję Polski"

– Haniebne w tym wszystkim jest to, że on osłabia pozycję Polski w ten sposób. Osłabiał i za swoich rządów, a ta uległość wobec Berlina tylko to potwierdza – dodał polityk.

Legutko wskazuje, że obecnie Niemcy prowadzą zabiegi w celu "zwasalizowania Ukrainy z korzyścią dla siebie". – Polski polityk zgodnie z polską racją stanu powinien w tej sytuacji wspierać polski rząd, a nie obce podmioty przeciw polskiemu rządowi. On się tak jednak zachowywał zawsze, wobec czego nie można się teraz dziwić – zaznacza europoseł PiS.

