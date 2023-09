Premier: PO podniesie ceny benzyny oraz energii

W swoim wystąpieniu szef rządu mówił, że "zbliżają się kluczowe wybory". – Przestrzegam, że nasi przeciwnicy będą prowokować. My mamy w sercach biało-czerwoną flagę, a nasza opozycja ma niemiecką flagę – powiedział.

Odniósł się do doniesień medialnych nt. swojego majątku. Morawiecki podkreślił, że dla służby Polsce porzucił "dobrze płatną pracę". – A Donald Tusk zostawił służbę wobec Polski dla pracy w Brukseli – wytknął liderowi PO.

Premier mówił też o kondycji budżetu. – W czasach rządów Tuska zniknęło z budżetu państwa co najmniej 250 mld zł. Panie Tusk, w czyich kieszeniach były te pieniądze? Dla Tuska najważniejsza była autostrada do Berlina. Ich planem było zrobienie z Polaków taniej siły roboczej. Powrót Tuska do władzy to głodowe pensje i praca za 5 zł. Dla nas ważne są drogi powiatowe oraz nowe miejsca pracy w takich miejscach jak Trzcianka – przekonywał polityk.

– Największym zagrożeniem ws. inflacji jest powrót Platformy Obywatelskiej do władzy. Oni podniosą ceny benzyny oraz energii. PO wyprzeda polski majątek, tak jak robili to za swoich rządów – mówił premier Morawiecki.

Budżet na 2024 r. Najważniejsze założenia

Budżet na przyszło rok zakłada, że wzrost PKB przyspieszy do 3 proc. r/r. a średnioroczna inflacja spadnie do 6 proc. Dochody oszacowano na poziomie 683,6 mld zł, wydatki 848 mld zł, co daje deficyt budżetowy na poziomie 164,4 mld zł. Deficyt sektora general government wyniesie -4,5 proc. PKB.

W projekcie ustawy budżetowej na 2024 r. zaplanowano, że w przyszłym roku potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa wyniosą 225,39 mld zł.

W przyszłym roku na obronność (wraz z Funduszem Wsparcia Sił Zbrojnych) – ma trafić 158,9 mld zł, czyli ok. 4,2 proc. PKB; na wsparcie rodzin – 93,2 mld zł, w tym np. na realizację Programu "Rodzina 800+" – 63,7 mld zł, rodzinnego kapitału opiekuńczego – 2,4 mld zł, świadczenia wspierającego – 2,2 mld zł, świadczenia Dobry Start – 1,35 mld zł, opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne, w tym za osoby przebywające na urlopach wychowawczych, za osoby pobierające zasiłek macierzyński oraz za osoby zatrudnione jako nianie – 4,4 mld zł; wsparcie emerytów i rencistów w postaci 13. i 14. emerytury – prawie 30 mld zł; finansowanie służby zdrowia (łącznie z NFZ) – ponad 190 mld zł; podwyżki wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w służbach publicznych (m.in. policjanci, strażacy, nauczyciele, pracownicy uczelni wyższych).

Czytaj też:

Onet i Tusk uderzają w premiera. Jest odpowiedź MorawieckiegoCzytaj też:

Nowy sondaż nie spodoba się w PiS