"Dlatego Tusk sieje nienawiść". Morawiecki w nowym spocie PiS

W środę rano na profilu Prawa i Sprawiedliwości w mediach społecznościowych pojawił się nowy spot, w którym wystąpił premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu nawiązał do niedawnych słów Donalda Tuska o wpływie Zachodu na część polskiego społeczeństwa, który miał rzekomo skutkować większym przywiązaniem do porządku. Wielu komentatorów odebrało to jako pośrednią pochwałę zaborców.

Na nagraniu Morawiecki wskazuje, że słowa Tuska są w istocie dzieleniem Polaków na lepszych i gorszych, na "Polskę A" i "Polskę B". Prawo i Sprawiedliwość zdecydowanie sprzeciwia się takiemu działaniu. Rząd, wprowadzając różnego rodzaju rozwiązania prawne, także z zakresu wsparcia socjalnego, nie dzieli Polaków pod żadnym względem.

– Słyszeliście? Czy Tusk nazwał niemiecką okupację i zabory "byciem pod wpływem kultury Zachodu"? Nie pierwszy raz Tusk obraża i dzieli Polaków na tych z "Polski A" i "Polski B", na tych lepszych i tych gorszych – mówi na nagraniu Morawiecki i dodaje, że według Tuska, tylko wyborców PO zasługują "na rozwój i szacunek".

Morawiecki mówi dalej, że takie dzielenie Polaków "jest nieakceptowalne" i podkreśla, że rząd PiS nie warunkuje przyznania świadczeń, takich jak 500 plus czy 13. i 14. emerytura, od poglądów politycznych. Premier wskazywał, że "miliony Polaków korzystają na polityce rządu Prawa i Sprawiedliwości" i dlatego "Tusk sieje nienawiść i powtarza kłamstwa".

– Dlatego też rząd Tuska bez skrupułów ustawił linię obrony Polski na Wiśle. On nie szanuje zwykłych ludzi, nie szanuje Polski lokalnej. A co z Polską wschodnią według Tuska? Nic z Polską wschodnią. Sami tak mówili. Jeszcze gorzej mówili – powiedział Morawiecki.

Kończąc premier stwierdza, że "tylko PiS może powstrzymać Tuska". W tym momencie na filmie widać uśmiechniętą twarz byłego premiera.

