Bochenek: Rozważamy przywrócenie kontroli na granicach z innymi państwami

Niemiecka minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser zapowiedziała, że Berlin planuje wprowadzenie stałych kontroli na granicach z Polską i Czechami. Również Polska chce uszczelnić swoje granice. We wtorek szef MSWiA Mariusz Kamiński poinformował, że "Straż Graniczna wprowadziła na granicy polsko-słowackiej stałe i doraźne kontrole busów i innych pojazdów mogących przewozić nielegalnych migrantów".

Powodem takiej decyzji były informacje mówiące o tym, że szlakiem bałkańskim przez Słowację do Polski dostają się nielegalni migranci. Polska i Słowacja są traktowane jako kraje transferowe do Niemiec i dalej na zachód Europy.

Kontrole na polskich granicach

O możliwości przywrócenia kontroli na pozostałych odcinkach polskiej granicy mówił w środę rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. Kwestią priorytetową dla rządu jest bezpieczeństwo wewnętrze.

– Rozważamy przywrócenie kontroli na granicach z innymi państwami – stwierdził w "Kwadransie politycznym” TVP1. – Z uwagi na to, że bezpieczeństwo Polaków jest dla nas najważniejsze. Obserwujemy to, co się dzieje, obserwujemy też naszą zachodnią granicę. Rozważamy [przywrócenie kontroli], dyskutujemy to na poziomie rządowym. To właśnie Niemcy są bardzo często tym docelowym adresem, docelową destynacją, do której udają się nielegalni imigranci – dodał Bochenek.

Polityk wskazywał, że ewentualna decyzja dotyczącą kontroli nie powinna spowodować wydłużenia czasu oczekiwania na przekroczenie granic. Jak stwierdził, "to jest normalna procedura, która jest przewidziana traktatowo". W przypadku sytuacji, które mogą zagrażać bezpieczeństwu obywateli, można tymczasowo przywrócić kontrole graniczne. – To nie oznacza kolejek na granicy – argumentował rzecznik PiS.

