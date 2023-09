Ks. Isakowicz-Zaleski: Zginęło dwóch obywateli Polski, a Zełenski kłamał i nadal kłamie

Pytany w Radiu Wnet o ostatni kryzys w relacjach polsko-ukraińskich duchowny stwierdził, że to kolejny przykład "budowania zamków na piasku".

– Ewangelia mówi, że trzeba budować na skale, czyli na prawdzie, na osądzeniu sprawców ludobójstwa (na Wołyniu - red.), ale także na relacjach, że my wam pomagamy, a wy nam dajecie to czy tamto. I to jest skała – tłumaczył.

– A tu się buduje na piasku, czyli niestety, po raz kolejny to powtórzę, jak pan prezydent, że on kocha Zełenskiego, Zełenski kocha jego, Ukraińcy są wdzięczni, niczego nie wymagamy, wszystko dla Ukrainy, nic dla Polski. No i to się sypie, rozpada się na naszych oczach – ocenił.

Wybuch rakiety w Przewodowie

Jego zdaniem problemy w relacjach Polski z Ukrainą nie dotyczą tylko importu zboża, ale także wybuchu rakiety w Przewodowie na Podlasiu w zeszłym roku.

– To jest sprawa śmierci dwóch polskich obywateli, gdzie Zełenski kłamał i kłamie nadal, że to była rakieta rosyjska, a nie ukraińska. To jest właśnie to kłamstwo, że Wołyń kogoś zabił i to, co jest najbardziej dla wielu środowisk najboleśniejsze - ciągły zakaz ekshumacji polskich obywateli – argumentował.

– A co się dzieje po stronie polskiej? Zełenski pomimo tych kłamstw i oszustw dostaje Order Orła Białego. Jakie to budowanie na skale? Nic dziwnego, że zboże jest tylko jednym z elementów tego fałszywego sojuszu, a jak podkreślam sojusz jest potrzebny, ale na innych zasad, nie na takim mitomaństwie – podkreślił ks. Isakowicz-Zaleski.

Ks. Isakowicz-Zaleski chce odebrania Zełenskiemu Orderu Orła Białego

Według niego polscy politycy "noszą Zełenskiego na rękach". – Postawiono na kogoś, kto budzi tak ogromne kontrowersje. Teraz musi paść pytanie, czy władze polskie będą zdolne odebrać Order Orła Białego Zełenskiemu, który moim zdaniem na to kompletnie nie zasłużył – powiedział.

– Jeżeli prezydent danego kraju zakazuje pochówku ofiar i kłamie, to dlaczego ma dostać Orła Białego? Za co? On w tych relacjach polsko-ukraińskich jest fałszywym przyjacielem. Podejmuje decyzje, które uderzają w polskie interesy. Orła Białego powinien dostać ten przywódca danego narodu, który tego nie robi – stwierdził ksiądz.

Zwrócił się także do Kapituły Orderu Orła Białego o wyjaśnienia w sprawie przyznania Zełenskiemu tego odznaczenia. – Niech ci ludzie wezmą odpowiedzialność za swoje czyny, a nie chowają głowy w piasek, zwłaszcza że w tej kapitule są naprawdę wybitne osoby. Niech kapituła stanie w prawdzie i powie, jakie jest jej stanowisko w tej sprawie – apelował.

Czytaj też:

Ks. Isakowicz-Zaleski: Prezydenci Duda i Zełenski grają na czas