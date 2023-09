Hołownia: Na marszu będzie silna reprezentacja TD. Pojawi się Petru

Polityk mówił m.in. o Marszu Miliona Serc, organizowanym przez środowisko Koalicji Obywatelskiej, a także ostrzegał przed Bezpartyjnymi Samorządowcami. Nie zabrakło tematu afery wizowej, która na finiszu kampanii wyborczej jest jednym z głównych kwestii podnoszonych przez ugrupowania opozycyjne.

– Zobaczcie co się dzieje przed wyborami z PiS-em. PiS gnije, państwo którym zarządza PiS gnije. Jest nieudolne, potyka się o własne nogi, samo sobie zaprzecza, handluję polskimi wizami, handluje naszym bezpieczeństwem. Doprowadza do tego, że uzależniamy się od innych energetycznie, zamiast korzystać z naszych polskich źródeł energii – grzmiał Szymon Hołownia.

– Po pierwsze uwierzcie naprawdę w zmianę, odsuńcie nieudaczników od władzy. Polska granica może być bezpieczna, nie ma prawa wracać świat w którym na granicach UE stoją kontrolę, zasieki i mury. Nie stać nas na powrót do PRL-u. To się musi skończyć i odpowiedzialna polityka polskiego rządu, odpowiedzialne relacje z naszymi partnerami muszą doprowadzić do tego, że będziemy w pełni korzystać z naszych praw i wolności, a taką wolnością jest wolność poruszania się na terenie UE. Skończmy z tą nieudolnością, skończmy z ludźmi którzy kłamią, że chronią polską granice, a z drugiej sprzedają polskie wizy – mówił dalej polityk.

Hołownia: Uważajcie na Bezpartyjnych Samorządowców

Jeden z liderów Trzeciej Drogi odniósł się do konkurencji politycznej. – Uważajcie na Bezpartyjnych Samorządowców. Ci Bezpartyjni Samorządowcy są tak bezpartyjni, że kandydat ich choćby w okręgu chełmskim. Wpisuje bez żadnej osłony i bez żadnego zastanawiania się, ich jedynka w tym okręgu, prostą przynależność partyjną, partia polityczna PiS – powiedział.

Ugrupowanie, choć mało znane, coraz silniej zaznacza swoją obecność w trwającej kampanii. Przypomnijmy, że Sąd Okręgowy w Legnicy oddalił pozew przeciwko Donaldowi Tuskowi, który niedawno złożyli Bezpartyjni Samorządowcy. Zarzucali oni szefowi Platformy Obywatelskiej, że kłamał na ich temat podczas jednego z wieców wyborczych.

Pozew dotyczył słów wypowiedzianych przez lidera PO Donalda Tuska podczas wiecu wyborczego w Pile 21 września. Lider Koalicji Obywatelskiej mówił o tym, że Bezpartyjni Samorządowcy to "przystawka PiS" i "pomocnicy Kaczyńskiego". Polityk zarzucił im wprost, że są finansowani przez partię rządzącą. Bezpartyjni Samorządowcy mają się domagać od byłego premiera "wygłoszenia przeprosin na pięciu wiecach wyborczych, w telewizji i mediach społecznościowych".

Marsz 1 października. Hołownia: Będzie Petru

Hołownia zabrał również głos w sprawie Marszu Miliona Serc, który odbędzie się w niedzielę w Warszawie. Dziennikarze zapytali, czy będzie obecny.

– Nie pojawimy się my, znaczy ja i Władysław Kosiniak-Kamysz na marszu 1 października, pojawią się nasi działacze z Warszawy będzie Michał Kobosko, będzie Ryszard Petru, będzie silna reprezentacja też Trzeciej Drogi, Polski 2050. Natomiast nasz stanowisko jest jasne, też przekazywaliśmy je Donaldowi Tuskowi, Włodzimierzowi Czarzastemu, jest bardzo jasne i precyzyjne, podzielmy się pracą. To jest weekend naprawdę kluczowy dla demokracji w Polsce, weekend wielkiej mobilizacji – zagrzewał Hołownia.

