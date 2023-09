"Od dłuższego czasu ostrzegałem". Tusk: PiS świadomie wyprowadza Polskę z UE

Lider PO spotkał się w środę z mieszkańcami Bydgoszczy. – Ten piękny sen trwa. Staram się być wszędzie, gdzie to możliwe. A za każdym razem mam tremę, czy przyjdziecie. Dziękuję wam za to, że jesteście – zwrócił się do uczestników spotkania były premier.

W swoim wystąpieniu Donald Tusk podkreślił, że obecnie możliwy jest scenariusz, w którym Polska opuszcza Unię Europejską. – Już od dłuższego czasu ostrzegałem, że ta ekipa z PiS naprawdę świadomie wyprowadza Polskę z Unii Europejskiej – oświadczył polityk. Jak zauważył, z badań wynika, że ponad 80 proc. Polaków nadal chce być częścią Wspólnoty Europejskiej.

Tusk: Rząd PiS rozpoczął wojnę hybrydową przeciwko Europie

– 15 października odbędą się dwa kluczowe głosowania. Pierwsze jest oczywiste: wybory do parlamentu. To jest wybór, czy tam ma znaleźć się podsłuchiwany Pegasusem Krzysztof Brejza, czy ci, którzy go podsłuchiwali, którzy chcieli zniszczyć jego rodzinę. To jest wybór, czy tam trafi Kinga Gajewska, wepchnięta do policyjnej "suki", czy ten, kto wydał policji taki rozkaz – mówił Donald Tusk.

– Natomiast 15 października odbędzie się także drugie głosowanie, nieformalne referendum: czy będziemy członkami Unii Europejskiej, czy nie. Dowiedziałem się przed przyjazdem do Bydgoszczy, że były PiS-owski minister Jacek Czaputowicz przyznał, że rząd celowo przepuszcza migrantów dalej na Zachód. Rząd PiS rozpoczął wojnę hybrydową przeciwko Europie, dokładnie tak, jak Putin i Łukaszenka. Grają kartą migracyjną. To jest draństwo – stwierdził przewodniczący Platformy Obywatelskiej. – Nie mówię o tym ich udawanym referendum, gdzie władza, która wpuściła najwięcej migrantów ze wszystkich państw europejskich, pyta o to, czy ktoś jest za tym, żeby była jakaś relokacja. Zostawmy to ich referendum na boku, bo ono jest równie głupie, jak i bezczelne – podkreślił.

twitterCzytaj też:

Legutko o Tusku. "W Polsce furiat, obrażający ludzi, a na Zachodzie potulny miś"Czytaj też:

Prezes PiS: Tusk bezczelnie przejął nasze hasło wyborcze