Trump pochwalił premiera Wielkiej Brytanii. "Gratulacje za rozpoznanie oszustwa"

"Premier Wielkiej Brytanii bardzo znacząco zatrzymał absurdalne rozwiązania klimatyczne. To Stany Zjednoczone naciskają na wszystkich w tej kwestii, a zwłaszcza na siebie" – napisał Republikanin na swojej platformie Truth Social.

Trump chwali Sunaka

"Zawsze wiedziałem, że Sunak jest sprytny i nie zniszczy, nie doprowadzi do bankructwa swojego narodu, by przypodobać się fałszywym aktywistom klimatycznym, którzy nie mają o niczym pojęcia. Gratulacje dla premiera Sunaka za rozpoznanie tego oszustwa, zanim było za późno!" – dodał Trump.

W brytyjskich mediach zrobiło się ostatnio głośno po zapowiedzi premiera Sunaka o planach spowolnienia postępów polityki klimatycznej. Polityk argumentował, że rząd nie może zgodzić się na poniesienie przez Brytyjczyków "niedopuszczalnych kosztów".

Polityka klimatyczna. Co złagodzi Wielka Brytania?

W planie jest m.in delikatne opóźnienie zakazu sprzedaży nowych samochodów z silnikami benzynowymi oraz diesla pięć lat później niż dotychczas zakładano – w 2035, a nie w 2030 r.

Kolejne „złagodzenie” dotyczy przymusowej wymiany kotłów gazowych na pompy cieplne. Sunak zapowiedział, że nikt nie będzie do tego zobowiązany, z wyjątkiem przypadków, w których kocioł i tak musiałby być wymieniony.

Istotną zmianą ma być odstąpienie od rządowych planów zmuszania właścicieli wynajmowanych nieruchomości do obowiązkowej poprawy energooszczędności lokali.

Sunak obiecał, że Londyn nie będzie też realizował budzących kontrowersje pomysłów, jakie pojawiały się w ramach dyskusji na temat zerowej emisji netto, takich jak dodatkowe opodatkowanie mięsa, by wymuszać na ludziach ograniczenie jego spożywania, opodatkowanie latania samolotami, czy ustanowienie wymogu wspólnych przejazdów samochodem do pracy, a także nakazywanie gospodarstwom domowym do posiadania siedmiu koszy na śmieci na różnego typu odpady.

Czytaj też:

Trump: Do każdego tyrana covidowego – nie zastosujemy sięCzytaj też:

Francja i Niemcy złożyły propozycję Londynowi. W tle ogromne pieniądze