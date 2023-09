Rosja gotowa do rozmów pokojowych. Ławrow stawia Ukrainie dwa warunki

– Moskwa jest gotowa do rozmów w sprawie Ukrainy, które uwzględniają sytuację na miejscu i rosyjskie interesy bezpieczeństwa – powiedział minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow w rozmowie z państwową agencją informacyjną TASS.

Ławrow wskazał na konieczność przeciwdziałania "wrogiego reżimu nazistowskiego w pobliżu granic Rosji, który otwarcie deklaruje, że jego celem jest wyeliminowanie wszystkiego, co rosyjskie na obszarach Krymu i Noworosji".

Szef rosyjskiego MSZ dodał jednocześnie, że w obecnej chwili "nie widzi obecnie poważnych propozycji Zachodu" w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie.

Do słów Ławrowa odniósł się już były mistrz świata w boksie Władimir Kliczko, brat mera Kijowa Witalija Kliczki, który stwierdził, że nie widzi szans na przeprowadzenie pokojowych rozmów z Rosją.

– Z kim te rozmowy miały by się odbyć? Z Putinem? Ławrowem? Z kim – pytał były sportowiec.

Szojgu podał termin zakończenia wojny?

Przemówienie wygłoszone przez Szojgu podczas posiedzenia zarządu rosyjskiego Ministerstwa Obrony zostało odnotowane przez ukraińskie media, w szczególności słowa o "osiągnięciu zaplanowanych celów" do roku 2025. Według "Kyiv Post" oznacza to, że Moskwa chce kontynuować inwazję na Ukrainę jeszcze co najmniej dwa lata.

Przypomnijmy, że początkowo Rosja chciała zająć Ukrainę w 10 dni i zakończyć aneksję jej terytoriów do sierpnia ub.r., Plan ten wymagał utrzymania go w ścisłej tajemnicy, w wyniku czego siły rosyjskie nie były taktycznie przygotowane do skutecznej realizacji zadań – wynika z raportu prestiżowego brytyjskiego think tanku Royal United Services Institute (RUSI) opublikowanego w czerwcu.

Jego autorzy przeanalizowali główne wnioski wyciągnięte z działań wojennych w okresie od lutego do lipca 2022 r. na podstawie danych operacyjnych zebranych przez Sztab Generalny Ukrainy. Twierdzą, że poziom tajności rosyjskiego planu był tak wysoki, że nawet dowództwo wojskowe na szczeblu wiceszefów wydziału Sztabu Generalnego dowiedziało się o nim na kilka dni przed rozpoczęciem wojny.

