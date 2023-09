Młynarska: Idźmy 1 października na spacer dla Polski radosnej i europejskiej

Platforma Obywatelska opublikowała spot sfinansowany przez komitet wyborczy Koalicji Obywatelskiej. W nagraniu wystąpiła Agata Młynarska.

– Czuję, jak bije moje serce. Jest jednym z miliona serc, które dołączają do "marszu miliona serc". To nie będzie zwykły spacer. Już pokazaliśmy, że potrafimy spacerować i że ten spacer naprawdę się nam udaje. To jest taki ważny spacer. To jest polski spacer, który prowadzi na do lepszego kraju, w którym mieszkamy. 1 października dołączymy do tego spaceru, w którym zabije milion serc dla Polski. Dla Polski, której nie będziemy musieli się wstydzić. Dla Polski, w której każdemu powinno być dobrze. Dla Polski otwartej, europejskiej, radosnej. Dla Polski, która nikogo nie wyklucza – mówi prezenterka.

– Dlatego ten marsz jest tak ważny. On zapowiada bardzo ważny dzień, 15 października. Na dwa tygodnie przed wyborami pójdźmy na spacer miliona serc i usłyszmy, jak one biją – apeluje Młynarska.

Do udziału w wydarzeniu PO namawiają też Andrzej Piaseczny oraz Daniel Olbrychski.

Tusk: To jest nasz czas

Marsz odbędzie się w niedzielę w Warszawie. W nowym spocie Platforma Obywatelska zachęca do udziału w wydarzeniu. Jak twierdzi, chodzi o wolność, prawa kobiet i bezpieczeństwo.

– Mamy dość drożyzny, mamy dość afer, mamy dość państwa totalnego – mówi w spocie lektor. – Mamy dość korupcji, kolesiostwa i złodziejstwa – wylicza. Dalej słyszymy, że PO ma także dość m.in. Roberta Bąkiewicza, Janusza Kowalskiego, Łukasza Mejzy i Jarosława Kaczyńskiego.

Lektor zaprasza na "marsz miliona serc" i przekonuje, że chodzi o wolność, prawa kobiet i bezpieczeństwo.

W ubiegły poniedziałek Donald Tusk opublikował w mediach społecznościowych spot zachęcający do wzięcia udziału w marszu 1 października w Warszawie. W nagraniu wykorzystano ujęcia z wieców Koalicji Obywatelskiej i marszu 4 czerwca oraz fragmenty wystąpień lidera Platformy Obywatelskiej.

– Stajemy do walki ze złem, twarzą w twarz, rozliczyć tę władzę. Żeby Polska znowu była wolna od kłamstwa, od nienawiści i złodziejstwa. To jest nasz czas. 1 października w samo południe spotkamy się w Warszawie – nawoływał w spocie.

