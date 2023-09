"My Niemcy do dziś jesteśmy za to wdzięczni". Steinmeier złożył gratulacje Wałęsie

Gratulacje dla byłego polskiego prezydenta zostały zamieszczone na oficjalnej stronie prezydenta Niemiec. Frank-Walter Steinmeier podkreślił, że Niemcy i Europa dużo zawdzięczają Lechowi Wałęsie. Niemiecki przywódca przypomniał o działalności Wałęsy w "Solidarności". Jak stwierdził, dzięki "rozważnemu działaniu" Wałęsa znacząco przyczynił się "do pierwszego pokojowego przekazania władzy w państwie ówczesnego bloku wschodniego".

"Drogą negocjacji, pokoju i pojednania, którą wybraliście, utorowaliście drogę wspólnemu wzrostowi Europy po upadku żelaznej kurtyny" – napisał niemiecki przywódca.

"My, Niemcy, nigdy nie zapomnimy dzieła Waszego życia w europejskim ruchu wolnościowym «Solidarność». Odwaga cywilna Polaków zachęciła wiele osób w byłej NRD do demonstracji przeciwko reżimowi SED, co ostatecznie doprowadziło do upadku muru [berlińskiego - przyp. red.]i jedności Niemiec. Zjednoczenie Niemiec nie byłoby możliwe bez udanego polskiego dążenia do wolności z Wami na czele. My Niemcy do dziś jesteśmy Wam za to wdzięczni" – czytamy dalej w oświadczeniu.

Potrzeba jedności

Steinmeier podkreślił, że w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę, Polska i Niemcy są "bardziej niż kiedykolwiek wzywane do stanięcia w obronie naszych wspólnych wartości i obrony naszych liberalnych demokracji w ścisłym partnerstwie".

"Szczególnie Polska wie ze swojej historii, że o wolność i niepodległość trzeba walczyć i ich bronić. Ale my, Niemcy, również wyciągnęliśmy wnioski z naszej historii. Dla Niemiec i Polski może być tylko jedno miejsce: w dobrym sąsiedztwie i partnerstwie w zjednoczonej Europie oraz stanowczo i zdecydowanie po stronie Ukrainy. Tylko razem i tylko w oparciu o wartości europejskie możemy sprostać wyzwaniom naszych czasów, wykazując się solidarnością i jednością” – podkreślił niemiecki prezydent.

Lech Wałęsa urodził się w Popowie 29 września 1943 roku. Jutro skończy 80 lat.

