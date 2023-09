Tusk: Kaczyński sfinansował rozwój gospodarki niemieckiej

Podczas czwartkowego spotkania z mieszkańcami Elbląga Donald Tusk powrócił do tematu zablokowanych środków z Krajowego Planu Odbudowy. Mimo ustępstw ze strony polskiego rządu, Polska nadal nie otrzymała z Funduszu Odbudowy żadnych pieniędzy. Opozycja stoi na stanowisku, że brak napływu unijnych środków z KPO do Polski, to całkowita wina rządu.

Pod koniec sierpnia lider PO zapowiedział, że dzień po zwycięskich wyborach pojedzie do Brukseli i odblokuje środki z KPO. Tym razem Tusk zaatakował prezesa Prawa i Sprawiedliwości za brak unijnych pieniędzy dla Polski.

KPO nie dla Polski

Jak powiedział były premier, paradoksem jest, że Polacy, zgodnie z zaakceptowanym przez rząd mechanizmem, dokładają się do Funduszu Odbudowy, ale nie otrzymali z niego żadnych środków.

– Środki europejskie to są także nasze pieniądze. My się zrzucamy, tak jak każdy członek UE. I wiecie, kto te pieniądze wydaje w tej chwili? Niemcy, Belgowie, Francuzi, Włosi, nasze pieniądze wydają. Kaczyński sfinansował rozwój gospodarki niemieckiej. To jest dopiero kolaborant – stwierdził Tusk.

– Oni [rząd Zjednoczonej Prawicy - przyp. red.] biorą, wyciskają z naszych, polskich kieszeni, z naszych podatków pieniądze, wpłacają do wspólnego budżetu UE. Niemcy je sobie wydają na siebie, a Kaczyński je blokuje i nie mamy z tego ani złotówki. A będziemy przez lata jeszcze spłacać dług UE, bo jesteśmy jej częścią, chyba że Kaczyński nas wyprowadzi z UE – dodał lider PO.

Przekop mierzei

Tusk nawiązał także do jednej z największych inwestycji czasów rządów Zjednoczonej Prawicy, czyli przekopu Mierzei Wiślanej. Jego zdaniem, całe przedsięwzięcie to jedynie zabieg propagandowy. Jak stwierdził, "od czasu do czasu w telewizji widzimy piękny kanał, piękny przekop, puściutki".

– Ludzie w Polsce się łapią za głowę, no po co to zrobili, jeśli nie można dopłynąć do Elbląga. Gdzie jest sens, jak można tak w błoto wyrzucać pieniądze, marzenia, projekty, to co się zainwestowało, myśl ludzką – powiedział lider PO.

