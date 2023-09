Socha: Z przerażaniem patrzę na propozycje Trzeciej Drogi

DoRzeczy.pl: Jak pani ocenia słowa lidera Polski 2050 Szymona Hołowni, który zapowiada likwidację programu 800+?

Barbara Socha: Trudno mi się odnosić do słów, czy deklaracji formacji, która zmienia zdanie z dnia na dzień. Słyszałam z tamtej strony już różne dziwne pomysły, dlatego trudno to komentować. Jedyny nasuwający się komentarz, to stwierdzenie, że jest im wszystko jedno. Usłyszałam od pana Hołowni, że będzie to zależało od klimatu politycznego. Jestem naprawdę zdumiona, jak można w taki sposób podchodzić do tak ważnego tematu, jak polityka społeczna.

A jak pani ocenia pomysł, że świadczenie miałoby przypadać tylko dla osób pracujących?

To szokujące, w jaki sposób podchodzi się do społeczeństwa proponując takie rzeczy. Dziś mamy świetną sytuację na rynku pracy i nie ma obaw, że otrzymywane świadczenie przez wszystkich wpływa na chęć do pracy. Wręcz przeciwnie. Co jeśli kiedyś będzie inaczej, jeśli właśnie to świadczenie będzie mogło pomóc rodzinom w ciężkich chwilach? Dziwię się, że na opozycji nie myśli się w taki sposób.

Szymon Hołownia dodaje, że środki z likwidacji programu można przeznaczyć na edukację, żłobki i służbę zdrowia. Czy to są zaniedbane obszary?

Absolutnie nie. Przeznaczamy duże środki zarówno na edukację, jak i na służbę zdrowia. Mamy dziś rekordowe subwencje. Na żłobki w tym roku uruchomiliśmy kilkuletni program, żeby ułatwić samorządowcom inwestycje. Tutaj mamy rekordowy budżet 5,5 mld złotych. W tej chwili tempo jest zawrotne. Dla przykładu w Otwocku lada moment zostanie otworzony żłobek z tegorocznych środków programu Maluch+. Niestety są też samorządy, gdzie nie myśli się o żłobkach. Tutaj mogę wskazać na Piaseczno, gdzie dzieci przybywa, a nikt nie myśli o infrastrukturze żłobkowej. Będziemy jednak dalej wspierać wszystkie samorządy w edukacji, żłobkach i polityce zdrowotnej.

