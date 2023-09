Prezydent o CPK: Jedna z najistotniejszych inwestycji w pierwszej połowie XXI w.

W czwartek prezydent Andrzej Duda uczestniczył w konferencji podsumowującej prace przy Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Projekt ten ma na celu stworzenie nowoczesnego węzła transportowego, który przyczyni się do poprawy komunikacji i zwiększenia przepustowości dla podróżnych oraz ładunków.

Jak ocenił prezydent, to jedna z najważniejszych inwestycji w Polsce na początku XXI wieku. Jak dodał, CPK wchodzi w kolejny etap realizacji.

twitter

Polska inwestycja na wielką skalę

Jak poinformowano, gotowy jest projekt koncepcyjny terminala i dworca Centralnego Portu Komunikacyjnego. Do tej pory spółka CPK zakupiła ponad 1000 hektarów gruntów w ramach "Programu Dobrowolnych Nabyć". Zgłosiło się ponad 1300 właścicieli.

Prezydent Duda podkreślił, że CPK to projekt, który przechodzi od słów do czynów. – Niezależnie od krytycznych opinii i dezinformacji, prace nad projektem trwają konsekwentnie przez wiele miesięcy. Teraz jesteśmy w fazie projektowania i realizacji – mówił. Jak dodał, Centralny Port Komunikacyjny to inwestycja, która prowadzona jest na wielką skalę.

Infrastruktura obsługująca 40 mln pasażerów

Pierwszy etap lotniska CPK, obejmujący dwie drogi startowe, ma być uruchomiony w 2028 roku. Jak poinformowano, powstanie również infrastruktura, która obsłuży 40 mln pasażerów.

W przygotowaniu jest również budowa około 2000 km linii kolejowych, z czego dla ponad 1500 km trwają prace nad studiami wykonalności. Na pierwszym etapie lotniska, przejezdna ma być 140-kilometrowa linia Kolei Dużych Prędkości między Warszawą a Łodzią. Priorytetem są odcinki wpisane przez UE do transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, które już dziś otrzymują dofinansowanie, takie jak trasa Warszawa–CPK–Łódź–Wrocław/Poznań.

twitterCzytaj też:

Horała: Rezygnacja z CPK to trwałe upośledzenie PolskiCzytaj też:

Horała: Nie było żadnych wywłaszczeń