"Patrzę z przerażeniem". Czarzasty: Granica została przekroczona

Afera wizowa w Polsce wybuchła w sierpniu, kiedy premier Mateusz Morawiecki odwołał sekretarza stanu Piotra Wawrzyka z MSZ, uzasadniając to "brakiem satysfakcjonującej współpracy". "Gazeta Wyborcza" doniosła wówczas, że Wawrzyk był odpowiedzialny za projekt rozporządzenia dotyczący ułatwień wizowych dla pracowników tymczasowych z kilku krajów, w tym krajów islamskich, co miało potencjalnie umożliwić przyjazd do Polski aż 400 000 pracowników.

Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau podjął działania w odpowiedzi na tę aferę, w tym przeprowadzenie kontroli i audytu w Departamencie Konsularnym MSZ oraz placówkach konsularnych RP. Ponadto, zwolniono dyrektora Biura Prawnego i Zarządzania Zgodnością w MSZ, Jakuba Osajdę.

Czarzasty krytykuje PiS

Czarzasty komentując aferę wizową stwierdził, że jest ona dowodem na "złe działanie państwa", a najgorszym jej aspektem jest "planowe działanie państwa".

– Powiem szczerze, że patrzę z przerażeniem na to. Jest mur między Polską a Białorusią, jak sobie pomyślę, że ludzie, którzy nie przeszli przez mur, mogli sobie kupić kilometr dalej za 1500 euro wizę, bez żadnej kontroli (…) Jednocześnie pan Kaczyński i PiS mówią, że Polska jest bezpieczna, to jest ich hasło, że tu jest bezpiecznie. Myślę, że granica fałszu i kłamstwa została w 150 procentach przekroczona – stwierdził w programie "Kropka nad i” TVN24.

Dalej wicemarszałek Sejmu pytał o to, czy w trakcie kampanii wyborczej można robić wszystko, żeby wygrać wybory. Jego zdaniem nie, ale "PiS uważa, że tak".

– Będą psuli stosunki z Unią Europejską. z Ukrainą, będą opowiadali bzdury i odtajniali tajne materiały dotyczące wojska, tylko po to, żeby wygrać trzecią kadencję – krytykował partię rządzącą polityk Lewicy.

