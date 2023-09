Hołownia: Na naszych oczach era Kaczyńskiego dobiega końca

Sztabowcy PiS mają być przekonani, że partia Kaczyńskiego zmierza po trzecią kadencję – napisał w czwartek Onet. Nastroje w sztabie są "aż nadto dobre". W rozmowach z serwisem politycy przyznają, że nie przejmują się aferą wizową czy ujawnieniem majątku premiera Morawieckiego. Żadna z tych historii nie zachwiała do tej pory sondażami.

W większości Prawo i Sprawiedliwość ma nieznaczną przewagę nad Koalicją Obywatelską, choć są i takie, gdzie sięga ona aż 9 procent. Przedstawiciele Platformy Obywatelskiej przekonują, że wyniki ich wewnętrznych sondaży są bardziej optymistyczne. W środę Michał Kołodziejczak przekonywał o zrównywaniu się poparcia partii Tuska z formacją Kaczyńskiego.

Trzecia Droga trzyma kciuki za KO

Doniesienie te cieszą Szymona Hołownię, który jako jeden z liderów Trzeciej Drogi zamierza po wyborach sformować z Tuskiem, Czarzastym i Biedroniem nowy rząd. W rozmowie na antenie TVN 24 polityk przekonywał, że jego ugrupowanie stanowi niejako brakujące ogniwo w kontekście wyborów w 2015 roku, ale za dwa tygodnie sytuacja się nie powtórzy właśnie dlatego, że "opozycja demokratyczna" ma w swoich szeregach Trzecią Drogę.

– Przede wszystkim to jest dobra wiadomość, bo to oznacza, że będzie w Polsce demokratyczny rząd. Te wyniki pokazują też to, o czym mówimy od dawna, że wynik nie tylko Koalicji Obywatelskiej ma tutaj znaczenie, a gwarantem tego, że będzie w Polsce demokratyczny rząd, jest wynik Trzeciej Drogi, wynik Lewicy. Mamy nadzieję, że Koalicja Obywatelska trzyma za nas kciuki, my też za nią kciuki trzymamy. To też jest jasne już teraz, że Trzecia Droga jest tym, czego brakowało do tej pory opozycji demokratycznej do zwycięstwa w 2015 roku. My po prostu przyprowadzamy do wyborów, zachęcamy tych ludzi, do których opozycja demokratyczna w 2015 roku nie dotarła – powiedział Szymon Hołownia.

Hołownia: Era Kaczyńskiego się kończy

Polityk był pytany o reakcję i stanowisko PiS wobec afery wizowej. – Zbliżają się wybory i wydaje im się, że oni to przeczekają, zagadają, zaśpiewają, zakrzyczą. Wiadomo, że narracja PiS-u będzie, że Unia Europejska to jest szatan, wszystkim kręci emerytka Angela Merkel, to jest też nie tylko wina Tuska, ale generalnie nas wszystkich, którzy jesteśmy zdrajcami polskiego narodu. Będą te kocopoły opowiadać aż do samych wyborów. Ludzie nie są tak głupi, jak wydaje się propagandzistom PiS-u – ocenił polityk.

– Ludzie widzą, że coś się dzieje, że Niemcy zamykają granice, Polska zamyka granice ze Słowacją, kończą nam się przywileje związane ze strefą Schengen. Wychodzi minister Czaputowicz i mówi z taką uderzającą szczerością o liczbach, o tysiącach migrantów, którzy przenikają przez te ich podobno tak dobrze, chronioną granicę polsko-białoruską, którzy niezatrzymywani od miesięcy idą szlakiem bałkańskim przez Słowację. Ludziom się to zaczyna bardzo mocno nie zgadzać – grzmiał Szymon Hołownia.

– Era Kaczyńskiego się kończy. Nie ma szans, żeby Kaczyński uzyskał w tych wyborach 235 mandatów. Nie ma na to szans, a tyle miał w 2019 i 2015, to znaczy, że jego era naprawdę na naszych oczach dobiega końca – dodał.

