Morawiecki: O to nam chodzi, żeby wynagrodzenia rosły jak najszybciej

Szef rządu odwiedził w piątek zakłady Diora-Świdnica, gdzie mówił o propozycjach ekonomicznych Prawa i Sprawiedliwości. Jedną z nich jest jak największy realny wzrost płacy.

Morawiecki stwierdził, że postulat coraz wyższych wynagrodzeń oraz wzrost produktywności są priorytetami rządu Zjednoczonej Prawicy. Premier odniósł się także do aktualnego poziomu inflacji i sposobach walki z nią.

– Nasi konkurenci z PO próbowali nas namówić na taką walkę z inflacją, z putinflacją, żeby bezrobocie poszło do góry gwałtownie, tak jak za ich czasów. Myśmy nie ulegli tym podszeptom i dzisiaj mamy najniższe bezrobocie, a z dzisiejszego poranka też pozytywny komunikat o mocnym spadku inflacji – stwierdził.

"Przyjazne osiedle"

Morawiecki mówił także o kolejnym programie obozu rządzącego - "Przyjazne osiedle". Jak poinformował, ma on ruszyć od stycznia 2024 roku, przy założeniu, że Zjednoczona Prawica będzie rządziła kolejną kadencję. Jak powiedział premier, program składa się z kilku punktów.

– Dwa pierwsze dot. tego, aby rachunki płacone przez was drodzy rodacy, mieszkańcy tej wielkiej płyty, tych osiedli, żeby te rachunki były mniejsze. Rachunki za prąd, rachunki za ciepło – stwierdził.

– Kolejny punkt tego programu to właśnie windy o których wspomniałem. Czwarty to tereny zielone, ja tak naprawdę chcę podziękować też dobrym spółdzielcom, tym dobrym wspólnotom mieszkaniowym, tym dobrym zarządzającym, którzy już o to dbają – dodał premier.

Kolejnym punktem będzie praca przy budowie parkingów. Premie wskazał, że najprawdopodobniej będą to naziemne miejsca parkingowe (budowa podziemnych jest bowiem znacznie droższa). Nowe parkingi mają zmniejszyć zagęszczenie aut na osiedlach z wielkiej płyty.

Dwa kolejne punkty to program akustyczny i program wymiany instalacji elektrycznych i gazowych, bo jak powiedział Morawiecki, "one po kilkudziesięciu latach nadają się często do wymiany".

