Kard. Ryś: Święty Kościół jest w ruinie

“Wyszliśmy z niewoli, mówiliśmy o tym z niesłychaną satysfakcją, z ogromną radością. Wielu z nas to jeszcze pamięta, lata osiemdziesiąte, początek lat dziewięćdziesiątych. Czy nie macie poczucia, że żyjemy w kraju, gdzie każdy zajmuje się tylko swoimi sprawami, a to, co jest naszym wspólnym domem, coraz bardziej obraca się w gruzy?” – mówił metropolita łódzki, jak można sądzić, o sytuacji politycznej w Polsce.

Odniósł się także do spraw Kościoła. “Potrafimy się dobrze czuć we własnych, konfesyjnych wspólnotach, ale Dom Pana, czyli Kościół, który – jak wyznajemy – jest jeden, święty, powszechny, apostolski, ten Dom Pana jest ciągle w gruzach, jest ciągle w ruinach” – mówił kardynał.

Hierarcha wypowiedział też swoja diagnozę sytuacji: “Czyż nie dlatego, że nie ma jedności? Czyż Pan nie powiedział, że świat uwierzy, jak zobaczy w nas jedno? Skoncentrowani na swoich własnych kościelnych wewnętrznych interesach, pożytkach, nie patrzymy na to, że Dom Pana – jeden wielki, święty Kościół jest w ruinie”.

Na tym ostatnim fragmencie chciałbym się zatrzymać i zapytać, co przez postulat jedności rozumie kardynał Grzegorz Ryś? Można ją bowiem bardzo różnie rozumieć. Często w Kościele wezwanie do jedności służy uciszaniu tych, którzy mają inne zdanie. Szczególnie w ostatnich latach dotyczy to tych, którym na sercu leży wierność katolickiemu nauczaniu, świętej tradycji, ale także ludzka sprawiedliwość. Ostatni Sobór mówił o jedności, ale w bardzo konkretnym kontekście jakim jest jedność w Chrystusie. A ta nie jest czymś abstrakcyjnym, wyraża się jedności sakramentalnej, doktrynalnej, w zakresie teologicznym i moralnym. Byłbym ostrożny w mówieniu, że jedność, a nawet pojednanie, jest “syntezą ewangelii”, ponieważ do hasła jedności lubią przyznawać się właściwie wszystkie ideologie. Tylko że przeważnie proponują przerażającą do niej drogę. Czy na pewno Kościół nie myli, szczególnie w życiu publicznym, jedności w Panu z jednością laicką, która polega na wyciszaniu tego z ewangelii co może niepokoić?

Jak ma wyglądać ta jedność w Kościele, skoro sam papież marginalizuje, już nie tylko tych, których określa się mianem tradycjonalistów, ale także prawowiernych wojtylian, ponieważ obstają przy nauczaniu “Humanae vitae” Pawła VI, “Veritatis splendor” Jana Pawła II, czy deklaracji “Dominus Iesus” o jedyności zbawczej misji Chrystusa i Kościoła. Ile razy słyszeliśmy, że każdy kto nie idzie naprzód z Papieżem nie jest na dobrej drodze?

Czy jedność ma polegać na tym, że mamy w imię posłuszeństwa “doktrynie Ojca Świętego”, jak powiedział niedawno prefekt Dykasterii Nauki Wiary, kard. Fernandez odrzucać niezmienne Objawienie. Czym jest ta “doktryna Ojca Świętego”, jeśli gorszy ona wielu katolików?

Jeśli chodzi o przyczyny, dla których – jak mówił kardynał – Kościół jest w gruzach, proponowałbym poszukać jej najpierw wśród tych, którzy są pierwszymi odpowiedzialnymi za głoszenie Słowa Bożego i Ewangelii, czyli wśród biskupów. Od samego biskupa Rzymu poczynając, przechodząc przez kardynałów i dalej przez kolejne stopnie kościelnej hierarchii. Pokrzykiwanie na świeckich, czy niższe duchowieństwo, gdy światowy episkopat zachowuje się często niczym “ślepi przewodnicy ślepych” nie jest żadnym radykalizmem.

Wyrażone tu wątpliwości mają swoje źródło m. in. w pewnej rozmowie jaką z kard. Rysiem przeprowadził Marcin Przeciszewski, redaktor naczelny “Katolickiej Agencji Informacyjnej”. Kardynał dał wtedy świetny przykład, w jaki sposób dziś arbitralnie można poza nawiasem stawiać rzesze wierzących katolików.

“Czyli publicystycznie rzecz ujmując, powiedzieć można, że synodu boją się ci, którzy nie wierzą w realne działanie Ducha Świętego w Kościele” – zapytał Marcin Przeciszewski.

“Tak, ci którzy Go nie doświadczyli i nie spróbowali wsłuchiwać się w Jego głos” – odparł kardynał.

Czy tak mają wyglądać nasze rozmowy o katolickiej jedności? Chciałbym się mylić w swoich niepokojach i zobaczyć jak kard. Ryś staje się kimś, kto dzięki odwadze i wierności katolickiemu nauczaniu staje się pasterzem zagubionego dziś ludu katolickiego w Polsce. Byłaby to wielka sprawa w perspektywie zbawienia dusz z naszego pokolenia. Czy jednak są jakieś podstawy by żywić taką nadzieję?