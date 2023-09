Kałużny: Tusk jest również odpowiedzialny za kryzys migracyjny w Europie

DoRzeczy.pl: Wojsko ma pomóc władzom Szwecji w walce z gangami stworzonymi przez migrantów. Czy to błąd polityki migracyjnej?

Mariusz Kałużny: Oczywiście, że jest to błąd polityki migracyjnej i nie można uciekać od tego, że jest to w jakiejś części błąd Donalda Tuska.

Tuska?

Tak. Donald Tusk był jednym z bohaterów tego błędu. Pełnił wysokie funkcje unijne, kiedy podejmowano decyzje dotyczące migracji. Tusk nie krzyczał „stop nielegalnej migracji”. Nie apelował, żeby Szwecja nie szła tą drogą. Mówił, że jest Europejczykiem, ma europejskie stanowisko. Kiedy ja pytałem, co dobrego zrobił dla Polski, politycy PO odpowiadali mi, że miał działać dla wszystkich krajów. Co zrobił? To, co się dzieje w Europie, to również jego odpowiedzialność, a Szwecji przyjdzie zapłacić za swoją głupotę, źle pojmowaną tolerancję i źle pojmowane prawa człowieka.

Jednocześnie słyszymy, że w Parlamencie Europejskim grupa EPL chce przyspieszenia przyjęcia paktu migracyjnego. Do EPL należy Platforma Obywatelska, która w Polsce przekonuje, że nie chce migrantów.

Cała Europejska Partia Ludowa to po prostu lewactwo. Lewactwo jest często bezmyślne i dodatkowo nie uczy się na własnych błędach. W tych paktach nie chodzi o to, żeby przyjmować bezmyślnie migrantów, ale błędami podzielić się z innymi.

