Rafalska: KE chce, żeby za jej błędy płaciły takie kraje, jak Polska

DoRzeczy.pl: Dlaczego Komisja Europejska oraz Europejska Partia Ludowa przyspieszają z przyjęciem paktu migracyjnego?

Elżbieta Rafalska: W dalszym ciągu brną w błędy popełnione wcześniej. Być może biorą również pod uwagę odbywające się wybory w Polsce. Musimy jednak jasno stwierdzić, że polityka migracyjna to całkowita klęska Komisji Europejskiej. Popełniali jedne błędne decyzje za drugimi. Dziś chcą się tymi błędami i odpowiedzialnością obdzielić z innymi krajami, dlatego chcą aby relokacja stała się obowiązkowa.

Mówiąc wprost, nie radzą sobie z kryzysem?

Kompletnie sobie nie radzą. Widzą również, że coraz większe grupy obywateli w ich krajach ma dosyć tak chorej polityki, uderzającej w mieszkańców miast, miasteczek. My na to nie pozwoliliśmy, a teraz chcą nam coś narzucić. Rząd PiS jednak twardo mówi nie.

Politycy Platformy Obywatelskiej w Polsce również przekonują, że są przeciwko relokacji, ale w Parlamencie Europejskim pewnie będą głosować „za”, skoro są w EPL.

Jeśli ktoś kłamie, to musi mieć bardzo dobrą pamięć, żeby wiedzieć kiedy mówił prawdę. Oni się całkowicie w tych zeznaniach pogubili. Dziś dla nich opłacalna jest retoryka w kampanii wyborczej mówiąca o tym, że oni nie chcą migrantów. To ich taktyka tylko na chwilę, do 15 października. Później będzie odwrót i zmiana zdania. Będą przekonywać, że to jednak nie jest dużo migrantów, nie są wielkie koszty, że potrzebna jest solidarność europejska. Zawsze tak działają.

