Putin spotkał się z żołnierzami. "Każdy popełnia błędy"

Jak podało w piątek biuro prasowe Kremla, prezydent Rosji Władimir Putin spotkał się z żołnierzami, biorącymi udział w "operacji specjalnej" (tak Moskwa nazywa inwazję militarną na pełną skalę na Ukrainę). Rosyjski przywódca odznaczył wojskowych Orderem Odwagi "za czyny bojowe".

– Szef Sztabu Generalnego Federacji Rosyjskiej zdawał mi relację o tym, jak walczyliście. Relacjonował nie tylko ustnie, ale także pokazał materiał wideo. Jest to oczywiście jeden z kultowych, dobrych przykładów odwagi i bohaterstwa – zwrócił się do uczestników spotkania Władimir Putin. – To jest bohaterstwo w najprawdziwszym znaczeniu tego słowa. Chcę wam za to podziękować. Życzę powodzenia – dodał.

Putin: Każdy popełnia błędy

– Chcę wiedzieć, czego wam brakuje, co się zmieniło, na co uwagę powinni zwrócić wasi bezpośredni dowódcy – stwierdził prezydent Rosji.

W swoim przemówieniu Władimir Putin mówił też o poległych na Ukrainie rosyjskich wojskowych. – Wszyscy jesteśmy ludźmi. Każdy popełnia błędy. Oni je popełnili, ale oddali życie za ojczyznę, odpokutowali najpełniej za swoje winy – oznajmił przywódca. I oświadczył, że "zrobi wszystko, aby zapewnić wsparcie bliskim ofiar".

"Specjalna operacja"

Wcześniej rosyjska agencja prasowa TASS podała, że w czwartek wieczorem prezydent Władimir Putin spotkał się z wiceministrem obrony Federacji Rosyjskiej generałem Junusem-biekem Jewkurowem oraz Andriejem Troszewem. Rozmowy miały dotyczyć tworzenia ochotniczych jednostek zbrojnych, które miałyby zostać skierowane w rejon tzw. specjalnej operacji wojskowej.

Według medialnych spekulacji, po śmierci Jewgienija Prigożyna jego następcą miałby zostać Andriej Troszew, pseudonim "Siwy". Podczas buntu wagnerowców w czerwcu Troszew odmówił przyłączenia się do "marszu na Moskwę". Co więcej, opowiedział się po stronie Federalnej Służby Bezpieczeństwa i rosyjskiego dowództwa wojskowego.

