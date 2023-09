Morawiecki: Platforma dąży do tego, żeby zamknąć Schengen

Podczas spotkania z mieszkańcami Lubina premier Mateusz Morawiecki mówił o inwestycjach, które za rządów PiS zostały zrealizowane, bądź są realizowane, w regionie dolnośląskim.

– Planujemy tutaj, w Lubinie wielką inwestycję w wysokości nawet miliarda złotych, nowy szpital, który będzie służył mieszkańcom Lubina i wszystkich okolicznych wiosek i miasteczek – oświadczył szef rządu.

Premier: Tusk zostawił Polskę dla pracy w Brukseli

– W Polsce dzisiaj mamy największą, historycznie wysoką liczbę miejsc pracy, ponad 17 mln ludzi pracuje na rynku pracy. Nigdy w latach rządów tych liberałów, pseudoliberałów, aferoliberałów nie było takiego poziomu. Był wysoki poziom bezrobocia, a dziś mamy bezrobocie na najniższym poziomie w historii – wskazał Mateusz Morawiecki.

– Ja zostawiłem bardzo dobrze płatną pracę w banku dla Polski, a Tusk zostawił Polskę dla bardzo dobrze płatnej pracy w Brukseli, dla interesów niemieckich – stwierdził premier.

Morawiecki: Robią z nas morderców

Szef rządu podkreślił także, że Prawo i Sprawiedliwość nie chce w Polsce nielegalnych imigrantów. Polityk zwrócił też uwagę na działania PO w tej sprawie. – Platforma dąży do tego, żeby zamknąć Schengen. Dlaczego? Przecież jak oni wpuszczą tutaj nielegalnych imigrantów, do czego wzywali przed 2015 r., to gdzie ci nielegalni imigranci będą chcieli żyć? W Niemczech. Masowo zaczną przechodzić do Niemiec – oznajmił Morawiecki. – Wtedy rzeczywiście Niemcy zamkną granice Schengen. Platforma jest największym zagrożeniem dla swobody przemieszczania się osób w ramach Unii Europejskiej – dodał.

Jednocześnie premier odniósł się do filmu Agnieszki Holland "Zielona granica". Jego zdaniem, to odrażający paszkwil na polski mundur. – Zobaczcie, do jakich ataków oni się posuwają. (...) Robią z nas poprzez ten film ciemniaków morderców, prymitywów. Oni chcą zrobić z nas taki naród, bo wiedzą, że takim zakompleksionym, zastraszonym narodem łatwiej się rządzi, że taki naród łatwiej wysłać na szparagi do Berlina – mówił.

Czytaj też:

"Chcę, żebyście znali prawdę". Tusk ujawnił wyniki wewnętrznego sondażu POCzytaj też:

"Tusk kłamie na każdym kroku". Morawiecki: Tylko PiS może go powstrzymać