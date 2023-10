Należy wyjść z Unii. Polska więcej traci, niż zyskuje na członkostwie w UE.

Sławomir Mentzen i prezes Nowej Nadziei oraz Ryszard Petru, założyciel i były szef Nowoczesnej, stoczyli radiową debatę na tematy gospodarcze. W pewnym momencie Petru zadał proste pytanie: „Gdyby dzisiaj było referendum w sprawie wyjścia Polski z Unii Europejskiej, takie samo, jakie było w Wielkiej Brytanii, to ma pan dwa warianty: albo głosuje pan tak, albo nie. Proszę o jasną deklarację – czy zostajemy w takiej Unii niedoskonałej czy wychodzimy z niej?”. Zamiast odpowiedzieć wprost, Mentzen zaczął kluczyć, wymigiwać się od odpowiedzi, aż minął czas. Niepotrzebnie. W aktualnej sytuacji Polska więcej traci, niż zyskuje na członkostwie w Unii Europejskiej, a bilans ten w najbliższych latach gwałtownie się pogorszy. Dlatego odpowiedź mogła być tylko jedna: należy wyjść z UE. Wydaje się, że prezes Mentzen z powodów wyborczych nie chciał tego oficjalnie i jednoznacznie przyznać, obawiając się utraty części poparcia. To błąd, bo zdecydowana większość zwolenników Konfederacji zdaje sobie sprawę z destrukcyjnego charakteru członkostwa Polski w Unii.

Polityka klimatyczna

Po pierwsze, unijna polityka energetyczno- klimatyczna przynosi Polsce wyłącznie straty. I to gigantyczne. Chodzi już nie tylko o energetykę (Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska, w wywiadzie z „Rzeczpospolitą” stwierdziła, że w ramach konieczności dostosowywania się Polski do unijnej polityki energetyczno- klimatycznej do 2040 r. wydatki na same moce wytwórcze w elektroenergetyce wyniosą 726,4 mld zł) i przemysły energochłonne, które zostały wtłoczone do ETS i zostały zmuszone do wykupywania absurdalnych uprawnień do emisji dwutlenku węgla po to, aby Polska zrezygnowała z węgla i gazu na rzecz wiatraków i fotowoltaiki.