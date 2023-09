Były premier: Wszystkim doradzam kupowanie paliwa

W internecie pojawiły się podawane przez polityków opozycji oraz ich sympatyków informacje, jakoby kierownictwo PKN Orlen próbowało zatuszować braki paliw na należących do koncernu stacjach.

"Po raz kolejny obserwujemy sytuację, gdy niektórzy politycy próbują destabilizować rynek paliwowy w Polsce i wywołać panikę, posługując się nieaktualnymi informacjami. Z taką samą nieprawdziwą narracją mieliśmy do czynienia w momencie wybuchu wojny na Ukrainie" – mogliśmy przeczytać w komunikacie biura prasowego płockiego koncernu.

W ten sposób PKN Orlen zareagował na wpis Romana Giertycha, który w mediach społecznościowym zamieścił zdjęcie kolejek przed stacją benzynową. Jakość zdjęcia nie pozwalała na ocenę, czy zostało ono zrobione w Polsce (tablice rejestracyjne pojazdów były rozmazane). Mimo to, Giertych twierdził, że "na niektórych stacjach już zaczęła się reglamentacja paliwa".

Belka: Doradzam kupowanie paliwa

– Wszystkim doradzam kupowanie paliwa, bo nie wiadomo, czy po wyborach ceny nie skoczą – powiedział w piątek w programie "Gość Wydarzeń" na antenie Polsat News były premier, a obecnie europoseł Marek Belka.

Polityk skomentował także najnowsze dane dotyczące inflacji w Polsce. Główny Urząd Statystyczny podał, że inflacja we wrześniu wyniosła 8,2 proc. rok do roku. Po raz pierwszy od lutego 2022 r. odnotowano jednocyfrowy odczyt. – Mnie zawsze cieszy spadek inflacji, bo będzie bliżej do celu inflacyjnego, czyli 2,5 proc., natomiast moja radość jest umiarkowana – oznajmił Belka, który w latach 2010 – 2016 był szefem Narodowego Banku Polskiego.

– Na miejscu prezesa NBP wskazywałbym, że inflacja hamuje, ale wskazywałbym też, że do celu inflacyjnego jest jeszcze daleko – podkreślił.

Orlen apeluje do kierowców. Chodzi o dostępność paliwa