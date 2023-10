Odklejony jak influencer

Włączmy teraz minutnik i zobaczymy, w ile nam to zrobią. Jeżeli poniżej 10 minut, to spoko. Jeżeli powyżej, to nie spoko – mówi na nagraniu Karol Pieszko, youtuber i influencer (777 tys. obserwujących na Instagramie), który szerszą rozpoznawalność zdobył dzięki udziale w projekcie Ekipa. Wideo zostało nagrane w jednej z filii modnego bistra Charlotte w stolicy. Na swoim kanale w serwisie YouTube opublikowała je Monika Kociołek (1 mln followersów), która podobnie jak Pieszko była członkiem Ekipy. Film był jednym z serii, w której „Monia” testowała różne warszawskie restauracje. Kucharze nie zdążyli przed „deadline’em” wyznaczonym przez internetowe gwiazdy. Kelnerka poinformowała, że nie udało się przygotować jednego z dwóch zamówionych dań, co bardzo nie spodobało się Pieszce. Dziewczyna, wyraźnie zakłopotana i zestresowana, kilkukrotnie przeprosiła za opóźnienie, ale to nie wystarczyło. – Rabacik będzie spoko. Lubimy rabaty – stwierdził. Kelnerka wyjaśniała, że to jej pierwszy dzień w pracy, i poprosiła o niewystawianie negatywnej opinii. Influencer nie przejął się prośbą i odparł, że zła ocena i tak się pojawi.