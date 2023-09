Postękaliśmy, to teraz do roboty

Rozmawiałem natomiast ostatnio ze znajomą, mieszkającą w Polsce, Ukrainką. Życzliwą Polakom i szczerze zmartwioną. Niedawno wróciła z Ukrainy, gdzie odwiedzała rodzinę i przyjaciół. Zapytałem ją o nastroje wobec konfliktu ukraińsko-polskiego. I te w dużym skrócie nie są wobec Polski zbyt przychylne. A, że działania Polski ws. ukraińskiego zboża są niezrozumiałe, a że prawdopodobnie chodzi o to, że w Polsce są wybory, a w ogóle to co z tego, że Polska „przekazał dużo czołgów” skoro były to czołgi „stare” (ciekawe ile z przekazanych przez innych to „nowe”?). Za to Niemcy, ooo, ci to dopiero pomagają.