Siła homoseksualnych klik

Księża organizują homoseksualną orgię, zażywają środki farmakologiczne na potencję, zamawiają męską prostytutkę i – jak gdyby nigdy nic – w następnych dniach sprawują Mszę Świętą, głoszą pobożne kazania, uczą dzieci katechezy, tworzą katolicką prasę. Wydarzenia z Dąbrowy Górniczej, w której zdegenerowani moralnie kapłani bawili się tak intensywnie, że interweniować musiały pogotowie i policja, słusznie oburzyły wielu katolików w Polsce: nic tak nie boli jak skrajna hipokryzja. Problem w tym, że w całej tej historii to nie sam fakt organizacji orgii homoseksualnej jest najstraszniejszy. O wiele większym problemem jest to, że diecezja sosnowiecka, gdzie miały miejsce te wydarzenia, od dawna jest przestrzenią podobnych skandali – a od patologii nie są wolne również inne polskie diecezje. Przy niemal całkowitej apatii biskupów.

Wydarzenia z Dąbrowy Górniczej jak w soczewce skupiają w sobie całość problemu, z którym Kościół zmaga się od kilku dziesięcioleci, i to nie tylko w Polsce. To historia rozwoju i stabilizacji homoseksualnej siatki duchownych, którzy czują się całkowicie bezkarni, mogąc robić między sobą, co im się żywnie podoba, tak długo, jak długo nie wiedzą o tym media.