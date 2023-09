Żarna mielą

Dekameronki I My tu sobie wyrywamy argumenty z głowy na wybory, a młyny covidowe mielą wciąż i nie jest to działanie siły rozpędu, a raczej korzystanie z okazji, by zrobić coś po cichu, gdy dudni hałas z innych scen.

Można wywinąć niejedno. Ale jak się zatka te mainstreamowe uszy i wsłucha w subtelności, to słychać, że młyny mielą, ba, nie tylko się kręcą, lecz także dobudowuje się nowe żarna – jedne na wszelki wypadek, a drugie na zaplanowane działania. Moderna w zeszłym roku podpisała 10-letnią umowę z rządem Wielkiej Brytanii o wartości ok. 1 mld funtów na „zabezpieczenie”