Rozmowa z Csabą Faragó. Atak na wybory tak jak na Węgrzech?

OLIVIER BAULT: Holenderska spółka finansowana przez fundusz George’a Sorosa, Pluralis, przejęła na krótki czas kontrolę nad Gremi Media, spółką, która jest właścicielem dziennika „Rzeczpospolita”. Potem odsprzedała swoje nowe udziały węgierskiemu miliarderowi, Zoltánowi Vardze. Kim jest Varga i jaką pozycję zajmuje w węgierskich mediach?

CSABA FARAGÓ:Zoltán Varga jest węgierskim biznesmenem. Przez długi czas znajdował się na liście 50 najbogatszych ludzi na Węgrzech. Kilka lat temu kupił dużą, działającą na Węgrzech fińską grupę medialną Sanoma Media, co zapewniło mu ważną pozycję w węgierskim krajobrazie medialnym. Gdyby zapytać na Węgrzech ludzi, co jest głównym produktem Vargi, odpowiedzą, że jest to 24.hu, jeden z wiodących internetowych serwisów informacyjnych na Węgrzech. To profesjonalny serwis mający własne źródła informacji, ale jest zdecydowanie lewicowy, choć prezentuje siebie jako medium niezależne i obiektywne. Prezentowany jest w nim wyraźnie lewicowo-liberalny sposób myślenia, oczywiście bardzo krytyczny wobec rządu Viktora Orbána i wartości konserwatywnych.