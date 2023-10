Sondaż: Czy polskie granice są dobrze chronione? Polacy dali odpowiedź

Pracownia SW Research zapytała Polaków o to, czy ich zdaniem granice Polski są obecnie dobrze chronione? Wyniki pokazują, że choć większość badanych uważa, że możemy czuć się bezpiecznie, to jednak spory odsetek wyraża w tej kwestii wątpliwości.

Obrona granicy

Według danych sondażowni, 41,6 proc. ankietowanych uważa, że granice są odpowiednio chronione. Przeciwnego zdania jest 38,2 proc. badanych. 20,2 proc. stwierdziło, że nie słyszało o zmianach w mechanizmie ochrony polskich granic.

Jak zauważyła Wiktoria Maruszczak, senior project manager w SW Research, Więcej niż czterech badanych na dziesięciu (43 proc.) w wieku od 25 do 34 lat uważa, że granice Polski są obecnie dobrze chronione. Taką samą opinię wyraża ponad połowa (53 proc.) respondentów z wykształceniem zasadniczym zawodowym.

– Co druga osoba (49 proc.) z miast o wielkości między 200 a 499 tys. mieszkańców oraz nieco mniejszy odsetek (46 proc.) badanych z dochodem między 2001 a 3000 zł netto jest zdania, że granice Polski są obecnie dobrze chronione – dodała.

Nielegalni migranci

Obserwując wzrastającą presję migracyjną na szlaku bałkańskim m.in. przez Węgry, Słowację, Polskę do Niemiec, polski rząd podjął decyzję o wprowadzeniu zintensyfikowanych działań służb, m.in. Straży Granicznej, Policji oraz Inspektoratu Transportu Drogowego, na granicach ze Słowacją i Czechami. Oznacza to doraźne sprawdzanie busów i innych pojazdów mogących przewozić nielegalnych migrantów z tego kierunku.

Jak podał szef MSWiA Mariusz Kamiński, tylko do minionej środy w efekcie tych działań ujęto ok. 150 nielegalnych migrantów z Bliskiego Wschodu (m.in. z Syrii) i Afryki, próbujących przedostać się do Niemiec. Ujawniono również, że osoby zaangażowane w przemyt migrantów posiadały niemieckie krótko- i długoterminowe tytuły pobytowe (wizy lub prawo pobytu).

