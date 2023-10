Szydło w mocnych słowach do Scholza: Atakowanie Polski nie pomoże ukryć prawdy

W najnowszym wpisie w mediach społecznościowych Beata Szydło odniosła się do sporu polsko-niemieckiego, jaki się pojawił wokół sprawy nielegalnych migrantów.

"Niemieckie statki zwożą tysiącami migrantów do Europy, cała akcja jest finansowana wprost z budżetu Niemiec, a tymczasem kanclerz Scholz powiedział dziś, że nie wie skąd mu się biorą w Niemczech migranci" – napisała Szydło na portalu X.

"Kanclerzu Scholz, to Niemcy swoją nieodpowiedzialną polityką sprowadziły na Europę kryzys migracyjny. To Niemcy teraz otwarcie pomagają w przemycie ludzi przez Morze Śródziemne. Atakowanie Polski nie pomoże Niemcom ukryć prawdy" – dodaje Szydło w swoim wpisie.

Scholz krytykuje Polskę

W sobotnich wywiadach dla ARD i NRD Olaf Scholz bronił swojej decyzji o wzmocnieniu kontroli na granicach z Polską i Czechami. Kanclerz Niemiec ponownie skrytykował polski rząd w związku z aferą wizową.

Jak stwierdził szef niemieckiego rządu w rozmowie z ARD, decyzja o kontrolach na granicy była koniecznością, ponieważ "nie może być tak, że w Polsce dochodzi do wielkiego skandalu wizowego, że bardzo wiele wiz najwyraźniej wydano za pieniądze i są obawy, że wielu z tych, którzy otrzymali te wizy, udało się potem do Niemiec".

Zdaniem Scholza niedopuszczalne jest, by polskie władze nie rejestrowały przybywających do Polski migrantów, nie poddawały ich procedurze azylowej, tylko "przepuszczały" ich dalej do Niemiec.

Niemcy wzmacniają kontrole na granicy z Polską

Niemcy wprowadziły w tym tygodniu rozszerzone kontrole graniczne z Polską i Czechami - poinformowała minister spraw wewnętrznych RFN Nancy Faeser.

Według danych cytowanych przez Politico, w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy 2023 r. w Niemczech o azyl wystąpiło około 204 tys. osób, czyli o 77 proc. więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej.

