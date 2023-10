Witek o opozycji: My mówimy stop temu złu!

W Katowicach ma miejsce przedwyborcza konwencja Prawa i Sprawiedliwości. W wydarzeniu biorą udział najważniejsi politycy PiS – prezes partii Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki czy marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

W swoim wystąpieniu marszałek Witek ostro krytykowała opozycję. – Serce rośnie, gdy widzi się w jednym miejscu ludzi zjednoczonych z miłości do Polski. Ale nie wszyscy szanują Polskę. Jedna z kandydatek PO powiedziała, że wstydzi się Polski, że Polacy to debile. Tej pani coś się pomyliło. Ona powinna kandydować do Bundestagu, a nie do polskiego Sejmu – mówił.

Witek: To systemowe zło

– Systemowym złem jest to, co słyszymy i widzimy na manifestacjach opozycji. Jak można dzieciom malować osiem gwiazdek na czole? Nie można uczyć dzieci agresji. Na szacunek trzeba sobie zasłużyć, a dzieci wychowuje się poprzez własny przykład. Dzieci należy uczyć dyskusji na argumenty, a nie uczyć ich nienawiści.

– stwierdziła.

– Tylko razem możemy powstrzymać to zło. Nie wojna, a pokój. Nie ślepa rywalizacja, a współpraca. Musimy wypracować pokój w kraju na przyszłość. My dyskutujemy na argumenty, a nie na inwektywy. Przez ostatnie 8 lat pokazaliśmy Polakom, że można być uczciwym i wiernym wyznawanym wartościom – mówiła. – Dla nas dzieci są dużą wartością, dużym szczęściem, a nie udręką, jak mówi D. Tusk. Bez dzieci nie będzie Narodu, a dla nas dzieci są jego przyszłością. My będziemy bronić polskiej rodziny – kontynuowała.

Polityk stwierdziła, że PiS kieruje swój program właśnie do rodziny. Marszałek podkreśliła, że mimo pandemii, wojny na Ukrainie i kryzysu gospodarczego rząd nie zrezygnował z żadnego programu społecznego. – Przypominamy o tym, ponieważ nowe pokolenia muszą mieć tego wszystkiego świadomość. Nie chcemy wrócić do czasu, kiedy Polacy pracowali za 5 zł za godzinę pracy. Nie chcemy bezrobocia, które było za rządów PO-PSL. Dziś kobiety są wspierane, rodziny są chronione przez państwo – mówiła.

