Ukraina członkiem UE w 2030 r.? "Jeśli się bardzo postara"

"Wybierając nowego ambasadora na Ukrainie, UE wybrała kandydata dobrze zorientowanego w sprawach ukraińskich, być może lepiej niż większość brukselskich biurokratów. Katarina Mathernová od dawna stoi na czele Grupy Wsparcia dla Ukrainy, specjalnej jednostki Komisji Europejskiej oraz pełniła funkcję zastępcy szefa Dyrekcji Generalnej ds. Negocjacji Sąsiedztwa i Rozszerzenia. Kilkukrotnie odwiedziła Ukrainę" – opisuje ukraiński serwis Europejska Prawda.

Mathernová rozpoczęła w tym tygodniu pracę w Kijowie. W pierwszym wywiadzie udzielonym Europejskiej Prawdzie odniosła się do procesu wchodzenia Ukrainy do UE. W ubiegłym roku Ukrainie nadano status kraju kandydującego.

– Ufam i wierzę, że przywódcy UE podejmą decyzję o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych w grudniu. Mam nadzieję, że ten krok zostanie podjęty – wskazała przedstawicielka Brukseli. – Kwestia faktycznego członkostwa zajmie trochę czasu. Istnieje wiele, czasami ekscytujących, a czasami nudnych wymagań, przez które musi przejść kraj. Ale naprawdę ważne jest, aby otrzymać polityczny sygnał otwarcia negocjacji – podkreśliła.

– Aby kraj mógł przystąpić do UE, należy przeprowadzić wiele reform. Ale jeśli jest coś niezwykle inspirującego w waszym kraju, to to, że wszystko może wydarzyć się szybko. Zwłaszcza od czasu wojny, od inwazji na Ukrainę w lutym ubiegłego roku, powtarzam wszystkim w Brukseli, że na Ukrainie czas liczy się w inny sposób. To, co gdzie indziej zajmuje miesiące, tutaj zajmuje tygodnie lub dni – stwierdziła Katarina Mathernová.

"Także UE wymaga reform"

Zapytano ambasador, czy rok 2030 to realistyczny termin na wejście Ukrainy do UE. – Uważam, że rok 2030 może być realistyczny, jeśli ktoś naprawdę, naprawdę będzie ciężko pracował. Należy utrzymać tempo reform. Nie zawsze jest to proces liniowy, ale mogę sobie wyobrazić, że jest to realistyczne – oceniła.

– Harmonogram określą nie tylko reformy, które Ukraina musi przeprowadzić, ale także zmiany instytucjonalne i polityczne, które muszą nastąpić po stronie Unii Europejskiej, aby była gotowa do rozszerzenia poza obecne 27 państw – dodała.

