"Na ściance trzeba się powyginać". Orłoś uderza w gwiazdy koncertu TVP

Wielkie widowisko odbyło się na stadionie PGE Narodowym w sobotę. Imprezę poprowadzili Małgorzata Tomaszewska, Ida Nowakowska, Aleksander Sikora, Marta Surnik i Mateusz Szymkowiak. "Publiczność i widzowie usłyszeli wielkie przeboje, w tym hity Maryli Rodowicz, Blanki, Michała Wiśniewskiego czy Viki Gabor. Na scenie pojawili się także m.in. Liber i Mezo, Maja Hyży, Cleo, Marcin Miller, Zenek Martyniuk, Magda Narożna, Smolasty, Doda oraz Edyta Górniak, której na scenie towarzyszył syn, Allan Krupa" – opisuje portal Plejada.

Koncert stanowił zwieńczenie letniej trasy koncertowej Telewizji Polskiej "Roztańczona Polska".

Fakt, że w wydarzeniu uczestniczyła duża grupa topowych artystów nie spodobał się Maciejowi Orłosiowi. "Roztańczony Narodowy – impreza TVP. Tłum gwiazd przyszedł. Zapomnieli już, że przed chwilą TVP robiła haniebną nagonkę na artystkę – Agnieszkę Holland. Ale co tam, na ściance trzeba się powyginać" – skomentował w mediach społecznościowych były prezenter "Teleexpressu".

Apel o bojkot Opola

Orłoś regularnie krytykuje artystów, którzy współpracują z TVP. Jakiś czas temu domagał się od polskich gwiazd bojkotu Festiwali w Opolu.

Od 9 do 11 czerwca w Opolu odbył się kolejny, 60. Festiwal. Podczas trzydniowego wydarzenia na scenie wystąpili m.in. Golec uOrkiestra, Viki Gabor, Edyta Górniak, Piotr Cugowski, Maryla Rodowicz, Zakopower czy Justyna Steczkowska. Niektórym, m.in. dziennikarzom muzycznym – Wojciechowi Mannowi i Hirkowi Wronie – nie podobał się fakt, że są w Polsce artyści, którzy biorą udział w wydarzeniach organizowanych przez TVP. Problemem jest także ich zdaniem to, że nielubiane przez nich media publiczne organizują wyjątkową, bo jubileuszową, edycję festiwalu w roku wyborczym. Do krytyków dołączył też Maciej Orłoś