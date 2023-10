Abp Szewczuk: Dla tego celu warto żyć i oddawać życie z miłości

Zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego (UKGK) wygłosił przemówienie z okazji święta Pokrowy [Opieki] Najświętszej Maryi Panny i Dnia Obrońców i Obrończyń Ukrainy.

Arcybiskup większy kijowsko-halicki Światosław Szewczuk zaznaczył, że chrześcijańska Ukraina po raz pierwszy obchodzi 1 października święto Pokrowy [Opieki] Najświętszej Maryi Panny i dzień ten jest kolejnym wielkim świętem narodowym dla państwa ukraińskiego.

"Dziś obchodzimy Dzień Obrońców i Obrończyń Ukrainy. Historycznie nasza ukraińska armia była armią tych, którzy chronią, którzy czynią bezpiecznym życie i rozwój narodu ukraińskiego. To oni walczą o godność i wolność Ukrainy. Dlatego w tym dniu naszą wdzięczność i pozdrowienia kierujemy do naszych dziewcząt i chłopców na froncie, którzy za cenę własnego życia chronią przyszłość Ukrainy" – powiedział zwierzchnik UKGK.

Trzy, ważne słowa

Wskazał na trzy słowa. Pierwszym z nich jest "pamięć". "Pamiętamy wszystkich naszych poprzedników, całe epoki, pokolenia narodowowyzwoleńczej walki Ukrainy o jej wolność i niepodległość. Pamiętamy o wszystkich tych, którzy polegli w nierównej walce z rosyjskim agresorem. Dziś modlimy się za nich od ziemi do nieba, od ludzkiego serca do tronu Boga" – powiedział abp Szewczuk.

Drugim słowem jest „braterstwo”. "Wygrywamy tylko wtedy, gdy możemy polegać na wsparciu brata, na sile i odwadze ukraińskiej armii. To jest braterstwo tych, którzy są na froncie i tych, którzy żyją i pracują dla frontu. Ta narodowa solidarność i jedność w walce jest kluczem do naszego zwycięstwa. To braterstwo, jak krzyk, wykuwa się w tyglu naszej walki o wolność" – zaznaczył arcybiskup.

Trzecim słowem jest „powołanie”. "Pan Bóg wzywa naszych żołnierzy, aby bronili przestrzeni życia i pozostali ludźmi nawet w nieludzkich okolicznościach. Dziś ukraińska armia jest powołana do zwyciężania śmierci życiem, do niesienia światła tam, gdzie panuje ciemność" – powiedział abp Szewczuk.

Zaznaczył, że dziś Ukraińcy są wezwani do wniesienia przestrzeni wolności tam, gdzie rosyjski najeźdźca chce wprowadzić zniewolenie i niewolę. "Jeszcze raz dziękujemy ukraińskim żołnierzom za pokazanie całemu światu, do czego zdolna jest Ukraina, że jest niezwyciężona, najsilniejsza duchem. Siła ducha i wola ukraińskiego żołnierza zadziwia dziś cały świat" – podkreślił zwierzchnik UKGK.

