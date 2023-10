Ziobro: Cóż to jest, jeśli nie warsztat rodem ze stalinowskiej propagandy?

We wpisie na portalu społecznościowym X minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro odniósł się do skandalicznych słów na temat Straży Granicznej i sytuacji na polsko-białoruskiej granicy oraz szokujących ataków na rząd Prawa i Sprawiedliwości, które pojawiły się w przestrzeni publicznej.

Ziobro: Daremne ich wysiłki!

Prezes Suwerennej Polski zareagował na oburzające wypowiedzi, takie jak: "Paru skur… i głupców noszących polskie mundury może uruchomić lawinę niewyobrażalnych globalnych konsekwencji", "Na granicy powstaje obóz ćwiczeniowy okrucieństwa", "Stworzono tam laboratorium okrucieństwa", "Część to sadyści, którzy dostali upragnioną zabawkę – przyzwolenie na rasową nienawiść i okrucieństwo", "Nie znam przykładów w innym państwie niż państwa totalitarne, gdzie coś takiego się dzieje", "Większość ludzi w Polsce już zaakceptowała życie w okupowanym przez Kaczyńskiego kraju", "Jeśli PiS wygra wybory (…) stalinowsko-putinowskie metody dotkną nas wszystkich", "Gdy wygra PiS (...) będą jak w wierszu Woroszylskiego »Państwa faszystowskie«", "Wiem, do czego jest zdolna cała ta brunatna hołota, która nami rządzi".

"I kto to mówi?! Ta, o której sąd zakazuje mi mówić. Czy te i wiele innych jej wypowiedzi, to nie język pogardy, godny goebbelsowskich metod odczłowieczania oponentów? Cóż to jest, jeśli nie warsztat rodem ze stalinowskiej propagandy? Zamiast wolności słowa i słów prawdy – jest wolność dla odrażających inwektyw, pogardy, jadu i nienawiści. Za nazwanie rzeczy po imieniu – kneblują usta. Daremne ich wysiłki!" – skomentował Zbigniew Ziobro.

Zakaz wypowiedzi o Holland

Przypomnijmy, że pod koniec września warszawski Sąd Okręgowy zabronił ministrowi sprawiedliwości "łączenia nazwiska Agnieszki Holland i jej twórczości ze zbrodniczymi reżimami autorytarnymi".

Reżyser podjęła kroki prawne po wpisie opublikowanym przez polityka na portalu społecznościowym X 7 września. "W III Rzeszy Niemcy produkowali propagandowe filmy pokazujące Polaków jako bandytów i morderców. Dziś mają od tego Agnieszkę Holland…" – napisał Zbigniew Ziobro, odnosząc się do kontrowersyjnego filmu "Zielona granica".

