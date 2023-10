"67 to liczba hańby Donalda Tuska". Nowy spot PiS

– 67 to liczba hańby Donalda Tuska. Bez żadnych skrupułów podniósł Polakom wiek emerytalny do 67 lat. O siedem lat dłuższa praca dla kobiet. A gdy PiS ogłosiło, że to zmieni, PO udowadniała na wszystkie sposoby, że to niemożliwe i szkodliwe. Powiedzcie wreszcie prawdę Polakom, że przebieracie nogami w miejscu, by przywrócić wyższy wiek emerytalny. My dajemy Polakom wolny wybór zamiast dyktatu Tuska. Stop 67. Stop Tusk. Jednym prostym sposobem można go powstrzymać 15 października, głosując w referendum i głosując na PiS – mówił premier Mateusz Morawiecki w nowym nagraniu, opublikowanym w poniedziałek w mediach społecznościowych Prawa i Sprawiedliwości.

W niedzielę w Spodku w Katowicach zorganizowano konwencję mobilizacyjną Prawa i Sprawiedliwości. Podczas wydarzenia pojawili najważniejsi politycy partii rządzącej: prezes PiS, wicepremier Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki oraz marszałek Sejmu Elżbieta Witek. – Rynek pracy za rządów PO to było 2,3 mln osób bez pracy. To Polska bez perspektyw, to Polska jako królestwo śmieciówek. Nie chcemy takiej Polski – powiedział w trakcie swojego wystąpienia szef rządu. Jak podkreślił, za rządów Zjednoczonej Prawicy nastąpiło przywrócenie godności na rynku pracy. Polityk porównał przy tym sytuację na rynku pracy podczas rządów PO – PSL oraz PiS.

– Minimalna stawka godzinowa to 23 zł, a za kilka miesięcy 28 zł za godzinę. To średnie wynagrodzenie przekraczające grubo ponad 7 tys. zł. A my podtrzymujemy naszą obietnicę na kolejne lata. Za cztery lata będzie to co najmniej 10 tys. zł średniego wynagrodzenia w polskiej gospodarce. To ucywilizowany rynek pracy, to najniższe bezrobocie w historii III RP. To drugie najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej. To są osiągnięcia rządów PiS – oznajmił premier Morawiecki.

