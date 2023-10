Kułeba: Nie zadowala nas nic innego, jak tylko członkostwo w UE

Podczas przemówienia po spotkaniu z ministrami spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej w Kijowie Kułeba powiedział, że „tematem, który był motywem przewodnim wszystkich przemówień, było członkostwo Ukrainy w UE".

– Idziemy do przodu, oczekujemy decyzji o rozpoczęciu negocjacji w sprawie członkostwa od koniec roku – dodał.

Kwestia czasu

W rozmowie z szefem polityki zagranicznej Unii Europejskiej Josepem Borrellem Kułeba powiedział: "Treść i atmosfera dyskusji pokazały, że przemawiamy jako rodzina. Mamy jeden cel i dzisiaj w Kijowie zostało to dobitnie zademonstrowane”.

– Niczego nam nie zaproponowano, ale Ukraina to państwo pierwszej klasy i nie zadowala nas nic innego, jak tylko pełnoprawne członkostwo. To tylko kwestia czasu. Zarówno Ukraina, jak i strona europejska są zdeterminowane, aby poczynić postępy tak szybko, jak to możliwe, biorąc pod uwagę wszystkie reformy, które Ukraina przeprowadziła i będzie nadal wdrażać – dodał.

Kułeba zapewnił, że strona ukraińska zaakceptuje siedem zaleceń Komisji Europejskiej dotyczących rozpoczęcia negocjacji w sprawie członkostwa. Jednocześnie dodał, że Kijów spodziewał się, iż "nie zostaną przedstawione żadne dodatkowe wymagania”.

Co mówi Unia

Josep Borrell podkreślił w poniedziałek, że członkostwo w Unii Europejskiej jest "najsilniejszym zobowiązaniem w zakresie bezpieczeństwa”, jakie Wspólnota może dać Ukrainie.

Według szefa unijnej dyplomacji, ministrowie spraw zagranicznych państw UE przeprowadzili "długą debatę”, która dała im "lepsze pojęcie o wymiarze bezpieczeństwa tej sytuacji” na Ukrainie.

– Rozmawialiśmy o zobowiązaniach w zakresie bezpieczeństwa, które chcemy zapewnić Ukrainie, pokazując naszą determinację, by wspierać ją w dłuższej perspektywie – powiedział Borrell.

