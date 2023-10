Premier: Przed Polakami są dwie wizje Polski

Na początku swojego wystąpienia szef rządu nawiązał do niedzielnej konwencji wyborczej PiS w Katowicach. – Wczoraj w katowickim Spodku czułem ogromną moc. I taką samą moc czuję tutaj w Stalowej Woli. Musimy 15 października osiągnąć kolejne zwycięstwo, ponieważ tak wiele dobrego zrobiliśmy dla Polski – wskazał Mateusz Morawiecki

– Przed Polakami są dwie wizje Polski. Pierwsza to polska wizja Premiera Jarosława Kaczyńskiego, w którym kraj się rozwija, a druga to wizja liberalna. Do wyborów zostało 13 dni, dlatego proszę wszystkich o aktywność, o przekonywanie innych do głosowania na Prawo i Sprawiedliwość – mówił premier.

Druga wizja kraju to, według polityka, wizja wyprzedaży majątku narodowego. – Rządy PO-PSL to wyprzedaż majątku narodowego. To brak troski o ludzi pracy i gigantyczne bezrobocie. Platforma Obywatelska sprzedawała po kawałku Hutę Stalową Wolę. Prawo i Sprawiedliwość wywiązało się z obietnicy przywrócenia do świetności Huty i to zrobiliśmy – mówił premier.

Wkrótce referendum

W tym kontekście Mateusz Morawiecki przypomniał, że Tusk jako premier konsultował kwestie wieku emerytalnego z kanclerz Niemiec. – Tusk posłuchał Angelą Merkel ws. podwyższenia wieku emerytalnego, a nie słuchał Polaków. Dlatego trzeba pójść do referendum i odpowiedzieć na pytanie czy jesteśmy za podwyższeniem wieku emerytalnego i czy chcemy wyprzedaży majątku narodowego – przekonywał szef rządu. O wiek emerytalny oraz wyprzedaż majątku zostaniemy zapytani w referendum, które odbędzie się wraz z wyborami do Sejmu i Senatu 15 października.

Podczas spotkania z mieszkańcami Stalowej Woli, Morawiecki mówił też o migracji. Tej dotyczy kolejne pytanie referendalne. – W Brukseli procedowane jest wprowadzenie paktu migracyjnego. My na ten pakt się nie zgadzamy! Platforma Obywatelska głosuje w Parlamencie Europejskim za zamianami w unijnych traktatach. Te zmiany oznaczają rezygnację z państw suwerennych, dlatego nie możemy się na to zgodzić – podkreślał Mateusz Morawiecki.

Czytaj też:

"67 to liczba hańby Donalda Tuska". Nowy spot PiSCzytaj też:

Jakubiak: Tusk i jego ludzie przebrali się za Polaków