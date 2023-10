Szydło o sytuacji w UE: Jest w tej chwili próba szantażu

– Rzeczywiście to jest w tej chwili próba szantażu i wywierania presji na kraje członkowskie Unii Europejskiej, żeby przyjmować nielegalnych migrantów. Ponieważ z dnia na dzień narasta kryzys migracyjny w Europie, który wywołany został przez Niemców. Państwa, część państw członkowskich zdecydowanie sprzeciwia się temu kryzysowi, przede wszystkim sprzeciwiamy się my, sprzeciwia się Polska. Dlatego, że to są rozwiązania, które po pierwsze nie są jedynymi skutecznymi do powstrzymania tego kryzysu migracyjnego, ani nie pomogą tym ludziom, którzy tej pomocy wymagają – stwierdziła Beata Szydło w PR24.

Była premier podkreśliła, że rząd PiS mówi "zdecydowanie nie" obecnej polityce migracyjnej UE. – Tak jak w 2016 sprzeciwiliśmy się tym rozwiązaniom, na które zgodziła się Ewa Kopacz, firmowanym przez Angelę Merkel i Donalda Tuska, który był szefem Rady Europejskiej, tak nie zgodzimy się również teraz – kontynuowała.

Szydło uderza w Niemcy

Polityk zapewniła, że Polska nie będzie ani płacić żadnych kar, ani nie będzie przyjmować nielegalnych migrantów. – Będziemy próbowali szukać sojuszników, którzy w UE będą też rozumieli, że trzeba szukać innych rozwiązań – dodała.

Była premier zwróciła następnie uwagę, że Niemcy zaczynają mieć coraz poważniejsze problemy w kraju z migracją, a jednak cały czas kontynuują politykę polegającą na ściąganiu kolejnych migrantów do Europy.

– To jest w interesie Europy, żeby zmienić ten układ sił w Parlamencie Europejskim, żeby to szaleństwo lewicowo-liberalne wreszcie przestało narzucać swoją wizję Europy nam wszystkim. Począwszy od polityki migracyjnej, poprzez politykę klimatyczną, energetyczną. Oni pokazują cały czas, że tu jest przede wszystkim realizowany projekt biznesowy pewnej grupy wpływowych elit liberalno-lewicowych, które chcą narzucić swoją wizję Europy, do tego wszystkiego zniszczyć wartości, na których Europa została zbudowana i czas temu powiedzieć dosyć – mówiła Szydło.

Czytaj też:

Co z relokacją imigrantów? Oto stanowisko Polski na szczyt UECzytaj też:

Baerbock: UE będzie się wkrótce rozciągać od Lizbony do Ługańska