Ostre spięcie polityków Zjednoczonej Prawicy. "Po Smoleńsku zostawiłeś PiS"

Europoseł Adam Bielan, lider Partii Republikańskiej współtworzącej Zjednoczoną Prawicę, był gościem RMF FM. W trakcie rozmowy polityk został zapytany o o odsunięcie Tomasza Poręby od prac w sztabie wyborczym.

– To była decyzja kierownictwa, zawsze takie decyzje są bolesne ale często są konieczne. Najważniejszy jest efekt – ocenił polityk.

Jego słowa nie uszły uwadze samego Poręby, który w mocnych słowach odpowiedział europosłowi.

"To chyba nie najlepszy Adam Bielan czas na twoje kłamliwe, puszczane brudnym tłustym paluchem spiny? Skoncentruj się chłopie na kampanii, bo już niejedną położyłeś, a po Smoleńsku zostawiłeś PiS. Przypadek? Wątpię. Powiedzieć piąta kolumna to w twoim przypadku, nic nie powiedzieć" – napisał Poręba na portalu X.

O tym, że to Tomasz Poręba ma pokierować kampanią wyborczą Prawa i Sprawiedliwości media informowały już w grudniu ubiegłego roku. Jego kandydaturę miał zaproponować sam prezes partii Jarosław Kaczyński podczas posiedzenia Komitetu Politycznego PiS. Europoseł był szefem sztabu swojej formacji politycznej przed wyborami samorządowymi w 2018 r. oraz przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2019 r., gdy Prawo i Sprawiedliwość uzyskało rekordowe poparcie. Poręba jednak nieoczekiwanie zrezygnował w czerwcu z funkcji szefa sztabu. Zastąpił go na tym stanowisku Joachim Brudziński.

Bielan apeluje: Nerwowość to zły doradca



W odpowiedzi Bielan zapewnił, że nie miał zamiaru nikogo atakować swoją wypowiedzią oraz zaapelował o ostudzenie emocji i chłodną kalkulację. "Trwa najważniejsza kampania od 1989 roku. Moja wypowiedź w RMF nie była atakiem, ale opisem sytuacji. Nerwowość jest zrozumiała, ale to zły doradca w tym ważnym czasie. Proszę o uspokojenie emocji i koncentrację na najważniejszym: na drodze do zwycięstwa Zjednoczonej Prawicy" – napisał europoseł.

Przypomnijmy, że Adam Bielan był członkiem Porozumienia Jarosława Gowina, jednak ich drogi się rozeszły, kiedy część polityków formacji, z Bielanem na czele, podważyła legalność przywództwa Jarosława Gowina w partii. Ostatecznie Bielan ze swoimi stronnikami założył Partię Republikańską i dołączył do Zjednoczonej Prawicy właśnie w miejsce Porozumienia, które po dymisji Gowina zerwało koalicję i przeszło do opozycji.

Sam Bielan nie będzie startował do Sejmu w najbliższych wyborach. Polityk kilka tygodni temu przekazał, że po rozmowie z Jarosławem Kaczyńskim zrezygnował ze startu.

