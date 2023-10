Co z elektrownią atomową? Niepokojące słowa poseł KO

We wtorek gościem na antenie Radia ZET była poseł Koalicji Obywatelskiej, szefowa Zielonych Urszula Zielińska. W wyborach do Sejmu startuje z drugiego miejsca na liście w Warszawie.

Jednym z tematów rozmowy była sprawa budowy w Polsce elektrowni atomowej.

Pod koniec września Polskie Elektrownie Jądrowe podpisały bowiem z konsorcjum spółek Westinghouse i Bechtel umowę projektową w sprawie budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, opartej na reaktorze jądrowym AP1000, w Lubiatowie-Kopalino na Pomorzu.

Poseł KO: Wszystko wziąć pod uwagę

Przy wątku umowy polskich władz z amerykańskim konsorcjum, parlamentarzystka KO mówiła, jakie wady w jej ocenie ma zawarta umowa oraz jakie kroki zamierza przedsięwziąć w tym zakresie rząd obecnej opozycji w przypadku wygranych wyborów. W pewnym momencie została dopytana o to, czy Koalicja Obywatelska bierze pod uwagę ewentualność zerwania umowy podpisanej przez PiS.

– Musimy się dowiedzieć, na ile ona jest obowiązująca i jakie kary grożą nam za odstąpienie od tej umowy – powiedziała Zielińska. – Musimy wszystko przejrzeć i wszystko wziąć pod uwagę. Oczywiście – dodała.

Zielińska stwierdziła, że sprawdzenie zawartej umowy to konsensus w całej Koalicji Obywatelskiej.

Portal TVP Info zwrócił uwagę, że Zielińska wielokrotnie wypowiadała się jako przeciwniczka budowy w Polsce elektrowni atomowych.

W swoim programie KO deklaruje poparcie dla energetyki jądrowej, stąd wypowiedź reprezentantki formacji może być bardzo zastanawiająca.

Elektrownia atomowa

Westinghouse jest gotowy wziąć udział w budowie elektrowni jądrowej także w drugiej lokalizacji w Polsce. Zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów harmonogramem, budowa pierwszej polskiej elektrowni jądrowej rozpocznie się w 2026 r., a w 2033 r. uruchomiony zostanie pierwszy blok elektrowni jądrowej o mocy ok. 1-1,6 GW. Kolejne bloki będą wdrażane co 2-3 lata, a cały program jądrowy zakłada budowę bloków jądrowych o łącznej mocy zainstalowanej od ok. 6 do 9 GWe w oparciu o sprawdzone reaktory jądrowe generacji III (+).

Westinghouse Electric Company kształtuje przyszłość energii wolnej od emisji dwutlenku węgla poprzez dostarczanie bezpiecznych, innowacyjnych technologii i usług w zakresie energetyki jądrowej i innych źródeł czystej energii na całym świecie. Natomiast Bechtel jest partnerem w dziedzinie inżynierii, budownictwa i zarządzania projektami dla przemysłu i administracji publicznej.