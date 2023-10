Jaki w PE mocno o migracji: Oskarżacie Polskę, a jakie są efekty unijnej metody?

We wtorek w Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyła się debata pt. "Potrzeba szybkiego przyjęcia pakietu w sprawie azylu i migracji".

Debata o migracji

Podczas niej poruszono temat afery wizowej, która wybuchła kilka tygodni temu w Polsce. Zdaniem opozycji je skala jest ogromna, natomiast rządzący wskazują, że doszło do nadużyć, które są przedmiotem działań właściwych organów państwa, w tym prokuratury.

Głos w sprawie zabrał wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Margaritis Schinas, który dyscyplinował, że wszystkie państwa strefy Schengen muszą przestrzegać wspólnych reguł, dlatego "proceder korupcyjny w Polsce jest alarmujący".

Sala obrad była niemal pusta. W debacie stronę opozycyjną reprezentowała m.in. Róża Thun, która obiecywała z mównicy, że po 15 października w Polsce zmieni się władza. W swoich wystąpieniach przedstawiciele KO i Lewicy atakowali rząd.

Jaki: Szczyt hipokryzji

Głos zabrał także europoseł Suwerennej Polski Patryk Jaki. Polityk zwrócił uwagę na podwójne standardy, jakimi kieruje się unijny establishment.

– Ten dzień przejdzie do historii PE jako szczyt obłudy i hipokryzji. Są dwie metody radzenia sobie z nielegalną imigracją. Jedna metoda to metoda polska, obozu Zjednoczonej Prawicy. Mianowicie blokujemy wszystkie projekty przymusowej relokacji od lat. Zbudowaliśmy mur na granicy, aby zatrzymać nielegalną migrację. I nawet uruchomiliśmy akcję służb specjalnych, aby wykryć i zatrzymać nielegalny proceder dotyczący 268 wiz, sztuk – powiedział Jaki.

Efekty metody polskiej i unijnej

Następnie przeszedł do omówienia drugiej metody. – To wasza metoda. Zaprosiliście tu miliony nielegalnych migrantów. Jak się okazało, niemiecki rząd finansuje łodzie z tym nielegalnymi migrantami, a zarabia na tym partner jednej z posłanek Bundestagu. Jakie są efekty jednej i drugiej metody? Efekty naszej metody? (…) Według waszych statystyk, Polska należy do najniebezpieczniejszych państw UE. A wasze efekty, waszej metody – setki zabitych ludzi, wybuchające bomby, zamachy, wojny gangów, niespotykana liczba gwałtów, w tym na małych dziewczynkach. Traumy dla kobiet na całe życie, to wasza odpowiedzialność. Wojsko potrzebne na ulicach Francji i Szwecji, bo zwykłe sposoby nie radzą już sobie z gangami migracyjnymi – wyliczał polityk.

– I wy śmiecie oskarżać Polskę, was po prostu boli tan kontrast. Polska jest waszym wyrzutem sumienia, pomnikiem, dowodem na to, że może być bezpieczne i dowodem na to, jak zdradziliście własnych mieszkańców. Dlatego potrzebujecie Tuska. On ma ten kontrast zamazać. My jednak na to nie pozwolimy, Polska stanie na czele racjonalnej Europy i w referendum obali wasz system migracyjny. A za nami pójdą inne państwa – powiedział podczas debaty o migracji w europarlamencie Patryk Jaki.

