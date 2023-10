Premier stanowczo zareagował na słowa poseł KO o elektrowni jądrowej

Poseł Koalicji Obywatelskiej z ramienia Zielonych, Urszula Zielińska, która w wyborach do Sejmu startuje z drugiego miejsca na liście w Warszawie, nie wykluczyła odstąpienia przez ewentualny rząd KO od umowy z konsorcjum spółek Westinghouse i Bechtel w sprawie budowy w Polsce pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

Niepokojące słowa poseł KO. Reaguje premier

Na te słowa szybko zareagował sztab PiS. Premier Mateusz Morawiecki jeszcze tego samego dnia wystąpił w spocie, w którym przestrzegł przed powrotem ekipy Donalda Tuska do władzy w kontekście bezpieczeństwa energetycznego.

W materiale pokazano jedynie bardzo krótki fragment wypowiedzi Zielińskiej, ale nie został on oderwany od głównego kontekstu, to znaczy wskazania przez szefową Zielonych, że mogłoby dojść do odstąpienia od umowy.

"Koalicja Tuska rozważa naruszenie polsko-amerykańskiego sojuszu energetycznego! To czyste szaleństwo i skrajna nieodpowiedzialność!" – napisał w serwisie X premier, komentując tę wypowiedź.

Szef rządu podkreślał, że rząd PiS m.in. dzięki współpracy z Amerykanami, zapewnia Polsce bezpieczeństwo i szybki rozwój gospodarczy.

Elektrownia jądrowa. Co powiedziała Zielińska?

O co poszło? Otóż w porannej audycji na antenie Radia ZET przy wątku umowy polskich władz z amerykańskim konsorcjum, parlamentarzystka KO mówiła, jakie wady w jej ocenie ma zawarta umowa (brak odpowiedniego planu finansowania) oraz jakie kroki zamierza przedsięwziąć w tym zakresie rząd obecnej opozycji w przypadku wygranych wyborów. W pewnym momencie została dopytana o to, czy Koalicja Obywatelska bierze pod uwagę ewentualność zerwania umowy podpisanej przez PiS.

– Musimy się dowiedzieć, na ile ona jest obowiązująca i jakie kary grożą nam za odstąpienie od tej umowy – powiedziała Zielińska. – Musimy wszystko przejrzeć i wszystko wziąć pod uwagę. Oczywiście – dodała.

Zielińska stwierdziła, że sprawdzenie zawartej umowy to konsensus w całej Koalicji Obywatelskiej.

Portal TVP Info zwrócił uwagę, że Zielińska wielokrotnie wypowiadała się jako przeciwniczka budowy w Polsce elektrowni atomowych. W swoim programie KO deklaruje poparcie dla energetyki jądrowej, stąd wypowiedź reprezentantki formacji może być bardzo zastanawiająca.

