"To kretynizm". Komorowski nie wytrzymał

– Linia zdrady Tuska, czyli plan obrony Polski na Wiśle, to okupacji wschodu i ostrzeliwanie zachodu. Nie pozwolimy na to – mówi lektor w spocie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości. W klipie wykorzystano fragmenty dokumentujące rosyjską inwazję na Ukrainę. W opublikowanym pod koniec września nagraniu pojawia się wypowiedź premiera Mateusza Morawieckiego z poniedziałkowego wiecu w Kraśniku. – Zamówiliśmy kilkaset Himarsów. To jest potężna siła ognia. Tę siłę ognia ustawiamy wzdłuż polskiej granicy. I polska granica będzie bezpieczna tak długo, jak będzie bronić tej granicy nasz rząd i Wojsko Polskie – mówił szef rządu.

– Tusk jest niebezpieczny. Tylko PiS może go powstrzymać – podsumował lektor. PiS opublikowało spot dot. bezpieczeństwa Polski, w którym poruszono ten temat.

– Uwaga, uwaga. Rząd Tuska w razie wojny był gotowy oddać połowę Polski. Plan użycie Sił Zbrojnych zatwierdzony przez ówczesnego szef MON Klicha zakładał, że samodzielna obrona kraju potrwa maksymalnie dwa tygodnie, a po siedmiu dniach wróg dotrze do prawego brzegu Wisły. Potwierdza to gen. Różański, były dowódca generalny. Dokumenty dobitnie pokazują, że Lublin, Rzeszów i Łomża mogły być polską Buczą. Prawo i Sprawiedliwość to zmieniło. I będzie broniło każdego skrawka Polski – mówi w nagraniu minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Komorowski: To kretynizm

– To nieodpowiedzialność i obrzydliwe kłamstwo. Nieodpowiedzialność, ponieważ na cały świecie żaden minister obrony narodowej nie ujawniał choćby najmniejszego fragmentu pomysłu na obronę swojego terytorium To coś niebywałego zupełnie. Minister z powodów wyborczych naruszył święte prawo chronienia elementów tego, jak Polska zamierza się bronić – w ten sposób Komorowski nazwał odtajnienie i upublicznienie przez Mariusza Błaszczaka planów obrony kraju. Zaznaczył, że pewne rzeczy i koncepcje się nie zmienią i jest to w pewnej mierze wartościowe dla wroga – stwierdził w wywiadzie dla portalu gazeta.pl Bronisław Komorowski.

– Mówienie, że ktoś chciał oddać połowę Polski to kretynizm – ocenił były prezydent.

Czytaj też:

Tusk zgodził się na współpracę SKW i FSB. W "Resecie" pokazano szokujący dokument