Szokujący materiał ujawnia pedofilskie działania youtuberów? Wiceminister interweniuje

"Celebrytom nie 'wolno więcej'. Jeśli to prawda, co media donoszą o pedofilskich działaniach znanych youtuberów, powinni oni stanąć przed sądami i ponieść surową karę. Proszę Pana ministra Zbigniewa Ziobro, aby prokuratorzy wszczęli śledztwa w tych sprawach" – pisze PiotrCieplucha, odnosząc się do "Pandora Gate".

"Dziękuję twórcy za przygotowanie tego materiału i złamanie zmowy milczenia w środowisku" – skomentował wiceminister Sebastian Kaleta, podkreślając, że sprawa jest szokująca.

Chodzi o sprawę, o której rozpisują się media z branży rozrywki. Pisze o niej między innymi Spiders Web.

"Do trwającej na polskim YouTube dramy-afery - nazywanej już polskim Metoo - swoje "trzy grosze" dorzucił Sylwester Wardęga. Jego nowy materiał to efekt prywatnego śledztwa: zbiór niepokojących, paskudnych screenów i wypowiedzi rzekomego autorstwa popularnych youtuberów. Sprawa, która dotyczy nie tylko Stuu, lecz także Boxdela czy Dubiela, została już zgłoszona do odpowiednich służb" – czytamy na spidersweb.pl.

– Ten materiał odkryje mroczne tajemnice internetowych gwiazd. Ten materiał rzuci cień na kilka influencerskich karier. Ten materiał jest najważniejszym w mojej dotychczasowej pracy – mówi Wardęga na wstępie swojego filmu, który został zamieszczony na YouTube o nazwie "WATAHA - Krulestwo".

W opisie filmu czytamy: "W tym materiale na światło dzienne wyjdą wyniki śledztwa, nad którym pracowaliśmy od kilku tygodni razem z Konopskim. Sprawa została zgłoszona do odpowiednich służb. O zajściach latami wiedziało w mniejszym lub większym stopniu wielu twórców skupionych wokół gry Minecraft. Kilka dziewczyn prosiło o anonimowość dlatego mam nadzieję, że panowie mimo tego, iż prawdopodobnie będą kojarzyć dziewczyny z imienia i nazwiska, to ich dane zachowają dla siebie. Dziękuję Pewna dziewczyna, wycofała się z przekazania informacji o youtuberach, prawdopodobnie czymś ją przekonali. Na ich nieszczęście jednak kilka dni wcześniej przekazała komuś informacje i screeny. Mi ich nie przekazała, ale wkrótce ujrzą światło dzienne. Wyczekujcie materiału Konopskiego, bo to co tam zobaczycie Was zszokuje".